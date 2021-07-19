طواف فرنسا في قبضة "فريق الإمارات"

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توج دراج فريق الإمارات، السلوفيني تاداي بوغاتشار بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية للعام الثاني توالياً، وذلك بعدما قطع خط النهاية الأحد على جادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس متصدراً.

وبعد 21 يوما و3400 كلم، تجاوز بوغاتشر خط النهاية في المركز الأوّل في الترتيب العام النهائي، في وقت كان الفوز بالمرحلة الـ21 الأخيرة من نصيب البلجيكي فوت فان أيرت.

واحتفظ السلوفيني باللقب الذي أحرزه العام الماضي في الأمتار الأخيرة بعدما انتزع الصدارة في المرحلة العشرين قبل الأخيرة، لكن تتويج النسخة 108 كان أكثر حسما للدراج الشاب، إذ فرض هيمنته تماماً منذ المرحلة الثامنة التي انتزع فيها القميص الأصفر.

وبذلك نجح بوغاتشر برفع علم الإمارات، في زعامة أشهر سباق للدراجات الهوائية، للمرة الثانية على التوالي، متفوقا على أعتى الدراجين في العالم.

يذكر أن بوغاتشر دراج فريق الإمارات فاجأ عالم الدراجات الهوائية العام الماضي بسيطرته على الطواف الأشهر والأعرق في العالم، وهو لم يتجاوز الواحد والعشرين عاما.

وأصبح متسابق فريق الإمارات البالغ عمره 22 عاما أصغر من يفوز باللقب مرتين متتاليتين.