ميسي.. أرقام قياسية تنتظر "البرغوث الذري" مع برشلونة

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أيام قليلة تفصلنا على نهاية التمديد الجدلي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه المفضل برشلونة الإسباني، حيث ينتظر البرغوث العديد من الأرقام القياسية في موسمه الجديد مع البارسا.

وانتهى بالفعل عقد النجم الأرجنتيني قائد الفريق الكروي الأول مع البارسا منذ نهاية يونيو المنصرم حيث أكدت تقارير الصحافة في إسبانيا موافقة اللاعب على تمديد فترة تواجده داخل "كامب نو".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير حديث لها بشأن مستقبل النجم المتوج بلقب كوبا أميركا أن ميسي وافق على راتب منخفض مع برشلونة، للسماح للنادي الكتالوني بالوصول لحد الرواتب المقبول من رابطة الدوري الإسباني.

من جانبها، أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن الشرط الجزائي في عقد ميسي الجديد مع برشلونة سيكون مقدر بـ 350 مليون يورو، وأن توقيع العقود الجديدة سيكون بشكل رسمي رسميا هذا الأسبوع.

أرقام قياسية منتظرة

حقق ميسي رفقة برشلونة جميع الأرقام القياسية الممكنة باستثناء أربعة أرقام قياسية يتعين عليه كسرها حال وقع على عقود تمديد عقده مع البارسا لمواسم مقبلة.

وتتمثل الأرقام المرتقبة لميسي مع برشلونة في الأكثر مشاركة في مواسم مع البارسا، وأكثر عدد مباريات في دوري أبطال أوروبا وهداف بطولة كأس الملك واللاعب الأكثر حصولا على ألقاب مع ناد واحد.

ويمتلك أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي ريان جيجز الرقم القياسي كأكثر لاعب حصولا على ألقاب مع ناد واحد برصيد 36 لقبا مع الشياطين الحمر، بينما حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 لقبا رفقة برشلونة الإسباني كان آخرها كأس الملك الموسم الماضي.

وفي حال مشاركة ميسي في مباراة واحدة مع برشلونة بالموسم الجديد "2021-2022"، فسيعادل رقمي تشافي هيرنانديز وكارلوس ريكساش، كأطول لاعب قضى مواسم مع برشلونة الإسباني بـ 17 موسمًا.

وينتظر البرغوث معادلة رقم زميله السابق تشافي هيرنانديز كأكثر مشاكرة بصفوف برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خاض مدرب السد القطري 151 مباراة رفقة البارسا، بينما لعب ميسي 149 مباراة حتى الآن مع الكتالوني.

ويفصل أسطورة البارسا 24 هدفا في بطولة كأس ملك إسبانيا ليصبح هداف برشلونة في البطولة، ويحطم رقم جوزيب ساميتيير حيث سجل صاحب الـ34 عاما 56 هدفا و لكن المهمة تبدو صعبة لا سيما مع تقدم اللاعب بالعمر.

وحطم الأسطورة ميسي العديد من الأرقام القياسية رفقة برشلونة على مدار مسيرة دامت لـ17 عاما حتى الآن، أبرزها عدد المباريات مع البارسا بـ 778 مباراة حيث تجاوز بطل كوبا أميركا رقم تشافي هيرنانديز الذي خاض 767 مباراة مع الكتالوني كما كسر "ليو" رقم أسطورة البرازيل بيليه كأكثر لاعب تهديفا مع ناد واحد برصيد 672 هدفا بينما سجل البرازيلي 643 هدفا.

ويعد ميسي الهداف التاريخي لبطولة "الليغا" برصيد 474 هدفا؛ واللاعب الأكثر نيلا للقب أفضل لاعب في العالم في ست مناسبات والحذاء الذهبي لأفضل هداف في القارة الأوروبية في ست مرات أيضا.