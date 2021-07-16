زيارة تفقدية لرزق وبستاني لملعب بتغرين بحضور المر وابو جودة واللاعبين

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بدعوة من ميشال الياس المر، قام أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل ميشال رزق ومدير المنتخبات الوطنية غازي بستاني بزيارة تفقدية الى "قاعة الرئيس ميشال المر" في بلدة بتغرين المتنية الشمالية.وكان في استقبالهما المر ومدير مكتبه نديم ابو جودة ولاعبو النادي بكرة السلة.ورحّب المر برزق وبستاني وأبدى الرغبة باعتماد الملعب من قبل اتحاد كرة السلة لاستضافة بطولات لبنان للفئات العمرية التي ستنطلق قريباً مبدياً الاستعداد لاجراء ما يلزم من تحسينات ليكون الملعب جاهزاً من كافة النواحي.

وكشف رزق وبستاني على الملعب ودوّنا ملاحظاتهما لكي يقوم القيّمون على الملعب باجراء ما يلزم في المستقبل القريب.وفي الختام، وجّه المر الشكر الى اتحاد كرة السلة على تجاوبه السريع مع رغبة النادي باعتماد الملعب رسمياً فور اجراء التحسينات واعطى تعليماته للبدء بتأهيل الملعب ليكون جاهزاً في أقرب وقت.