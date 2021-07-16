أمين عام الاتحاد اللبناني للتيكبول: سنشارك ببطولة العالم في كينيا ونعمل على نشر اللعبة في وطن الأرز

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سيشارك لبنان في بطولة العالم بـ"التيكبول" التي ستقام في كينيا بشهر كانون الأول المقبل لأول مرة في تاريخه ببعثة سيعمل الاتحاد اللبناني للعبة على تشكيلها بعد الانتهاء من الجولة الرابعة والأخيرة من البطولة التصنيفية التي تقام في عدد من المناطق اللبنانية.

وسبق للاتحاد اللبناني أن نظّم ثلاث جولات من البطولة على ان تقام الجولة الرابعة والأخيرة في أواخر شهر تموز الجاري في مقر جامعة "المدينة" في عاصمة الشمال طرابلس.

ويقول أمين عام الاتحاد اللبناني للتيكبول وسام التركماني"سيشارك لبنان في بطولة العالم لفوق ال16 سنة بحكم التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة عبر منتخب سيشارك لاعبوه ولاعباته في فئات الفردي والزوجي والزوجي المختلط.وسيتألف المنتخب من ثلاثة لاعبين ولاعبتين سيتم اختيارهم من بعد الجولات التصنيفية المحلية .المنتخب اللبناني قادر على المنافسة على المراكز الأولى بجدارة على الصعيد الآسيوي ونأمل تحقيق نتيجة جيدة في بطولة العالم وهذا هو هدفنا ".

وتابع التركماني قائلا"لقد أرسلنا كتاباً الى الاتحاد الدولي نطلب فيه انخراط منتخب لبنان في معسكر تدريبي بالمجر ونأمل ان يتحقق هذا الأمر .لبنان من الفرق القوية في أكبر قارة بالعالم وسنُثبت انفسنا في بطولة العالم .ومنذ تأسيس الاتحاد اللبناني في العام 2020 وانضمامه رسمياً الى اللجنة الأولمبية اللبنانية في آذار الفائت باجماع ممثلي الاتحادات الرياضية ،يقوم الاتحاد بعدد من النشاطات للترويج للعبة الجميلة في وطن الأرز والتي أبصرت النور عالمياً في العام 2014 .والمشاركة في بطولة العالم أمر يفرحنا ونأمل الحصول على رعاية للاتحاد اللبناني حيث ينتظرنا العديد من الاستحقاقات المحلية والخارجية في المستقبل.

فاللاعبون اللبنانيون يتمتعون بروح المنافسة والمسؤولية والقدرات الفنية العالية وسنضع لاحقاً برنامجاً تحضيرياً للاستحقاق الدولي الكبير".وفي الختام ،وجّه التركماني الشكر الى اللجنة الادارية للاتحاد والى كل من يساهم في نشر اللعبة والى رجال الصحافة والاعلام الذي يتولون تغطية اخبار اللعبة.

يشار الى أن رياضة التيكبول هي مزيج من كرة القدم وكرة الطاولة وتمارس على طاولة منحنية شبيهة بتلك التي تقام عليها منافسات كرة الطاولة وتستعمل فيها كرة كبيرة بحجم كرة القدم ويحق للاعب ان يلمسها ثلاث مرات قبل ان يعيدها الى الجهة المقابلة من الطاولة بقدمه او برأسه.