أول حالة إصابة بكورونا بين البعثات الأولمبية تنقل للمستشفى في اليابان

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قالت شبكة أساهي التلفزيونية إن أحد أعضاء البعثة الأولمبية النيجيرية جاءت نتيجة فحصه للكشف عن كورونا إيجابية لدى وصوله إلى مطار ناريتا في العاصمة اليابانية الليلة الماضية.

وأضافت الشبكة اليابانية أن الشخص المصاب وهو في العقد السادس من العمر ظهرت عليه أعراض خفيفة لكنه أدخل المستشفى بسبب تقدمه في العمر.

وأكدت الشبكة أن هذه هي أول حالة إصابة بكوفيد-19 بين البعثات الأولمبية تنقل للمستشفى في اليابان.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة المؤجلة من العام الماضي في 23 يوليو الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.