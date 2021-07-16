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لقب طواف فرنسا الشهير على بعد خطوات من "فريق الإمارات"

16
JULY
2021
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أصبح السلوفيني تادي بوغاتشر، دراج فريق الإمارات، على بعد 4 مراحل من التتويج بلقب "طواف فرنسا" للدراجات الهوائية، للمرة الثانية على التوالي.
 
 
وسرق الدراج السلوفيني أضواء المرحلة السابعة عشرة، الممتدة لـ178 كلم، وعبر خط الوصول أولا بعد صراع محتدم في المئة متر الأخيرة.
 
وتوصف هذه المرحلة دائما بـ"الحاسمة" في تحديد لقب الطواف، والفوز بها لم يمنح فقط لقب المرحلة لدراج فريق الإمارات، بل عزز مركزه في صدارة الترتيب العام.
 
بوغاتشر أصبح يتقدم بأكثر من 5 دقائق، على بعد 4 مراحل، مع العلم أن المرحلة الأخيرة ليوم الأحد هي مرحلة استعراضية أكثر منها تنافسية، ومن المتفق عليه أن الدراج الذي يبدأ المرحلة الأخيرة وهو في صدارة الترتيب العام، لا يتم منافسته من طرف بقية الدراجين.
 
ويعتبر فوز الأربعاء، هو الثاني لبوغاتشر في مراحل طواف هذا العام، بعد فوزه بالمرحلة الخامسة التي كانت مخصصة للسرعة.
 
وانتزع بوغاتشر القميص الأصفر المخصص لصدارة الترتيب العام في المرحلة الثامنة، وظل محتفظا به حتى الأن.
 
وتتواصل الخميس المنافسة بإجراء المرحلة الثامنة عشرة على مسافة 130 كيلمترا، ومن المتوقع أن يحافظ فيها بوغاتشر على صدارة الترتيب وبفارق مريح.
 
يذكر أن بوغاتشر دراج فريق الإمارات فاجأ عالم الدراجات الهوائية العام الماضي بسيطرته على الطواف الأشهر والأعرق في العالم، وهو لم يتجاوز الواحد والعشرين عاما.
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