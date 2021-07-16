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الإيطالي فلورنتسي يعلن رحيله عن سان جرمان

16
JULY
2021
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أعلن الظهير الإيطالي أليساندرو فلورنتسي، المتوج الأحد مع منتخب بلاده بكأس أوروبا، رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي، بحسب ما كتب الخميس في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وكتب الظهير الإيطالي الذي دافع الموسم الماضي عن ألوان سان جرمان على سبيل الإعارة من روما، بأنها "لحظة الوداع"، مضيفاً: "حظيت بامتياز أن أكون جزءاً من هذه العائلة. التواجد هنا كان فرصة لكي أنمو".
 
وتوجه ابن الثلاثين عاماً في حسابه على انستغرام بالشكر "للجميع. الطاقم، المدربون، الإداريون والزملاء. أتمنى لكم الأفضل".
 
وكان فلورنتسي معاراً من روما الى فالنسيا الإسباني لمدة عام قبل أن يحل في العاصمة الفرنسية بداية الموسم الماضي بنظام الإعارة أيضاً.
 
ولم يكشف فلورنتسي الذي خاض 21 مباراة في الدوري الفرنسي (سجل هدفين)، ما إذا كان سيعود إلى روما الذي بدأ مسيرته الاحترافية معه عام 2011 بعدما شق طريقه في صفوف الفرق العمرية لنادي العاصمة منذ عام 2002.
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