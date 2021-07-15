رئيس نادي ليدرز ميشال بو عبدو: نواة مجلس أمناء النادي

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كشف رئيس نادي ليدرز ميشال بو عبدو عن نواة مجلس أمناء النادي خلال حفل عشاء أقامه في "مطعم صقر"(ضبية) وحضره الرئيس الفخري للنادي المهندس نبيه طعمه ،عدد من اعضاء مجلس أمناء النادي ورعاته واللجنة الادارية للنادي ورؤساء اللجان العاملة فيه.

بداية، كلمة ترحيبية من عريّف الحفل الاعلامي أنطوني مجدلاني تحدث فيها عن نادي ليدرز الذي ابصرت لجنته الادارية النور في ايار الفائت برئاسة ميشال بو عبدو الذي "عشق الرياضة منذ نعومة أظافره وتتلمذ في مدرسة الحكمة".واضاف "يملك بو عبدو طموحاً كبيراً للسير بالنادي الى أعلى المراتب بدءاً من لعبة كرة السلة مشيراً الى أنه أنشأ في مرحلة سابقة جمعية "نحن الأمل" التي دعمت نجوم ونجمات في رياضات فردية وجماعية.