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رسميا.. برشلونة يربط جوهرته المغربية بعقد جديد

15
JULY
2021
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي يوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه المغربي زكريا غيلان البالغ 19 عاما حتى 30 يونيو لعام 2024.
 
وجاء في بيان النادي الكتالوني: "توصل اللاعب زكريا غيلان إلى اتفاق مع نادي برشلونة على تجديد عقده مع النادي لمدة ثلاثة مواسم حتى 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى خيار التجديد لموسمين آخرين. بعد انتهاء فترته مع فريق تحت 19 سنة، سيلعب المهاجم لفريق برشلونة الرديف (Barcelona B) بدءا من الموسم الجديد".
 
وأضاف البيان: "قيمة الشرط الجزائي تبلغ 50 مليون يورو، على أن تصل إلى 100 مليون يورو في حال صعوده إلى الفريق الأول".
 
ولعب زكريا للمنتخب المغربي دون 20 عاما في كأس إفريقيا للشباب في فبراير الماضي، حين ودع "أسود الأطلس" البطولة بخسارتهم في ربع النهائي أمام "نسور قرطاج" بركلات الترجيح.
روسيا اليوم
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