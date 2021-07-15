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نظام جديد في تسليم الميداليات خلال أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

15
JULY
2021
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أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ اليوم الأربعاء أن أبطال أولمبياد طوكيو التي تنطلق الأسبوع المقبل، سيعلقون ميدالياتهم على أعناقهم بأنفسهم بسبب فيروس كورونا.
 
وسيتم تقديم الميداليات الثلاث على صينية للرياضيين على منصة التتويج ويتعين عليهم تعليقها حول أعناقهم بأنفسهم أمام المدرجات الخالية. ولن يكون هناك أيضا أي مصافحة أو عناق.
 
وقال رئيس باخ خلال مائدة مستديرة افتراضية مع وسائل الإعلام: "لن يتم تعليق الميداليات على الأعناق. سيتم تقديمها للرياضيين على صينية وسيحصل الرياضي على الميدالية بنفسه".
 
وأضاف: "سيتم التأكد من أن الشخص الذي يضع الميدالية على الصينية يفعل ذلك بقفازات مطهرة. سيضع مقدمو الميداليات والرياضيون كمامات. لن يكون هناك مصافحة أو عناق خلال المراسم".
 
وسجلت المدينة المضيفة، التي تخضع لحالة طوارئ تستمر لما بعد انتهاء الألعاب، 1149 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو أعلى عدد يومي من الإصابات في حوالي ستة أشهر.
 
وفقدت الألعاب الأولمبية الكثير من الدعم العام وسط مخاوف من أنها ستؤدي إلى ارتفاع في الإصابات حتى على الرغم من العدم السماح للمتفرجين بدخول المنشآت الرياضية، كما يوجد تدابير صحية صارمة لكل المشاركين في الألعاب.
 
وتنطلق الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، المؤجلة عاما كاملا بسبب فيروس كورونا، في 23 يوليو وتختتم في الثامن من أغسطس.
Reuters
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