living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"قنبلة" تسريبات بيريز بالتفاصيل.. وصف رونالدو بـ"المريض"

15
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
"قنبلة" فجرها رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، قبل أيام، عندما نشرت له تسريبات صوتية، يهاجم فيها أساطير النادي العملاق، بكلمات غير لائقة.
 
وانتشرت تسريبات صوتية عديدة لبيريز، تم تسجيلها بغير علمه، في الفترة بين 2006 و2012، هاجم فيها أساطير النادي، وعلى رأسهم إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس، وحتى البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
هنا أبرز ما قاله بيريز في التسريبات الصوتية الصادمة له، والتي نشرتها صحيفة "إل كونفيدنسيال"، والتي قال عنها إنها "أخذت خارج سياق الحديث الكامل".
 
كاسياس "الفاشل"
 
وقال بيريز في التسريبات: "كاسياس ليس حارس مرمى بمستوى ريال مدريد، ماذا يمكنني أن أقول؟ لم يكن أبدا بمستوى ريال مدريد ولن يكون بمستوى ريال مدريد أبدا".
 
وأضاف مهاجما كاسياس: "لقد كان كاسياس فشلا كبيرا لنا. المشكلة هي أن الناس يعشقونه ويحبونه ويدافعون عنه كثير".
 
راؤول "الخدعة الأكبر"
 
أما عن راؤول فقال "إنه أحد أكبر عمليات الاحتيال في ريال مدريد، أكبر خدعتين في ريال مدريد هما راؤول الأول والثاني كاسياس".
 
وقال بيريز: "اللاعبون (كاسياس وراؤول) أنانيون للغاية، ولا يمكنك الاعتماد عليهم في أي شيء".
 
رونالدو "الأحمق"
 
ولم يسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو من هجوم بيريز، الذي قال عنه في 2012: "[رونالدو] مجنون. الرجل أحمق، إنه مريض".
 
وأضاف في حديث خاص: " تعتقد أن هذا الرجل طبيعي، لكنه ليس كذلك. إذا كان كذلك، فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها".
 
كما انتقد بيريز كلا من رونالدو والمدرب السابق لريال مدريد، جوزيه مورينيو، لامتلاكهما "غرورا هائلا".
 
وقال: "هؤلاء أشخاص لديهم غرور رهيب، وكلاهما مدلل، المدرب وهو (رونالدو)، لا يرون الواقع".
 
مورينيو "دون رخصة"
 
وقال بيريز متحدثا عن وكيل أعمال مورينيو ورونالدو، جورجي مينديز: "[جورجي] مينديز ليس لديه سيطرة على [رونالدو] والأمر نفسه مع مورينيو - لا شيء على الإطلاق".
 
وكان مورينيو قد قال سابقا إن بيريز "يحبه"، ولديهم علاقة وثيقة، خلال فترة تدريبه للفريق بين 2010 و2013.
 
ونُقل عن بيريز قوله: "مورينيو أحمق. حسنا، إنه غير طبيعي بعض الشيء. كمن يقود سيارة دون رخصة. ومع ذلك، فقد انهار تحت الضغط الكبير".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout