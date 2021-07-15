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تعرف على الجوائز المالية لمنتخبات "يورو 2020".. "الآتزوري" البطل أكبر الرابحين

15
JULY
2021
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حصل المنتخب الإيطالي المتوج مؤخرا بكأس أمم أوروبا على حصة الأسد من الجوائز المالية التي خصصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" للمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية.

وخصص "اليويفا" للنسخة الـ16 من أمم أوروبا 371 مليون يورو بزيادة قدرها 23 بالمئة عن الجوائز في النسخة السابقة عام 2016 في فرنسا والتي بلغت 304 ملايين يورو.

وحصل المنتخب الإيطالي المتوج باللقب على مجموع جوائز قدرها 34 مليون يورو، فيما حصل المنتخب الإنجليزي الوصيف على 30.25 مليون يورو.

طريقة توزيع الجوائز المالية بين المنتخبات:

- 9.25 مليون يورو لكل من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة.

- 1.5 مليون يورو مقابل كل انتصار في دور المجموعات.

- 750 ألف يورو مقابل التعادل في دور المجموعات.

- مليوني يورو للمنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.

- 3.25 مليون يورو للمنتخبات الـ8 المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

- 5 ملايين يورو للمنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي.

- 7 ملايين يورو للخاسر في المباراة النهائية (إنجلترا).

- عشرة ملايين يورو للفائز في المباراة النهائية (إيطاليا).

يذكر أن المنتخب الإيطالي توج بكأس الأمم الأوروبية الأحد الماضي بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ".

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