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مقررات الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة: اطلاق بطولة الفئات العمرية في 27 تموز و"الشاطئية" تبدأ في 1 آب

14
JULY
2021
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عقدت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة جلسة إستثنائية مساء الثلثاء  13 تموز الجاري
 برئاسة رئيس الاتحاد 
وليد القاصوف وبحضور غالبية الأعضاء..
 
في بداية الجلسة، تحدث الرئيس  عن الدعوى المقدمة ضد الاتحاد قائلأ بأن القاضية سانية نصر قد تنحّت عن القضية وذلك بعد تقديم الاعتراض من محامي الاتحاد  جورج همام .
 
ونوّه  بكل من ساهم في انجاح الدراسة الدولية للمدربين(مستوى ثان) والتي كانت ناجحة بكل المقاييس مع ما رافقها من مهنية وحرفية لدى المنظمين والمشرفين عليها ولدى المدربين المنخرطين فيها. 
 
بعدها تلا الأمين العام عصام ابو جوده محضر الجلسة السابقة وتمّ التصديق عليه بالأجماع لينتقل الحاضرون الى دراسة البنود الواردة على جدول الاعمال وليقرروا ما يلي:
أولا – الاطلاع  من الأمين العام على تقرير ونتائج التصفيات الآسيوية النصف نهائية للناشئين للكرة الطائرة 
الشاطئية التي أقيمت في تايلاندا والمؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو .
ثانيا - أطلع الحاضرون من الأمين العام على تقرير ونتائج بطولة آسيا (تحت ال19 سنة)  للكرة الطائرة الشاطئية
ثالثا -  الاطلاع من  الأمين العام على تقرير ونتائج دراسة المدربين الدولية ( المستوى الثاني ) 
مع أخذ العلم بنجاح 24 مدرب من أصل 31 وهي نتيجة جيدة جداً . كما نوّه الحضور بالمجهود 
الجبار الذي بذله كل من رئبس الاتحاد  والأمين العام والمحاضر الدولي العماني الدكتور شهاب الدين الريامي 
وعضو الاتحاد المحاسب ناجي باسيل والمدير التنفيذي للاتحاد  أميل جبور والمدرب الوطني جوني اللقيس . 
رابعا - انشاء لجنة للاشراف على تحديد وأقرار برنامج كأس الصيف وبطولة لبنان 
للفئات العمرية  .واللجنة مؤلفة من الرئيس وليد القاصوف ونائب الرئيس غسان قزيحة والأمين العام 
عصام أبوجوده وعضو الاتحاد المحاسب ناجي باسيل وعضو الاتحاد ومديره جورج حبيب والمدير التنفيذي اميل جبور .
وتقرر أن تبدأ بطولة الفئات العمرية لمواليد ( 2004- 2005 ) (2006 -2007 ) في  27 تموز الجاري. 
وكأس الصيف والفئات العمرية لمواليد ( 2000- 2001) (2002 -2003) في  9 أب المقبل على ان تقام بطولة الكرة  
الطائرة الشاطئية من 1 آب حتى 8 آب المقبل. 
 
وستقر اللجنة المشكّلة البرنامج المفصل في أول اجتماع لها في الأسبوع الجاري  على الأكثر مع تحديد الملاعب .
 
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