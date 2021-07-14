سلة: نهائي بطولة تحدي المهارات وتسديد الرميات الثلاثيّة للأكاديميات

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اقيمت المرحلة النهائية لبطولة "تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة على أرض ملعبي نادي التعاضد -بيروت و نادي الأنترانيك- النقاش بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، نائب الرئيس تمّام جارودي، الأمين العام المحامي شربل ميشال رزق ،أمين الصندوق فيكين جيرجيان وعضو الاتحاد إيلي خليل بالاضافة الى عدد من المدربين على رأسهم باتريك سابا وجو مجاعص وجورج جعجع وعدد من لاعبي ولاعبات الدرجة الاولى وأهالي اللاعبين واللاعبات.

شارك في النهائيات المتأهلون من كل اكاديمية أحرزت المركزين الأول والثاني عن كل فئة عمرية للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة، دون ١٨ سنة وما فوق ١٨ سنة) بحيث بلغ عدد المشاركين ٧٥٠ لاعب ولاعبة.

وقد حصل صاحبا المركز الاول والثاني عن كل فئة عمرية في كل تحدي على كأس أما صاحب المركز الاول فحصل بالاضافة الى كأس على قسيمة شرائية بقيمة 400 الف ليرة لبنانية من "ديكاتلون".

وفي ما يلي الفائزين والفائزات في المركز الاول لتحدي المهارات:

- ما دون ١٠ سنوات: ليا بدوي (الرياضي) وأنور أبي فرج (تشامبس).

- ما دون ١٢ سنة: ماريا أبي شقرا (انترانيك) وعمر كرّاجة (تعاضد).

- ما دون ١٤ سنة: سينتيا يونس (هوبس) وغي ميغال باشيان (ريباوند).

- ما دون ١٦ سنة: ميشال خوري (هاوكس) وايليو سماحة (أطلس).

- ما دون ١٨ سنة: قمر منصور (هوبس) وحسين عبدالله (الرياضي).

- ما فوق ١٨ سنة: جان جاك هاغوبيان (انترانيك).

وفي ما يلي الفائزين والفائزات في المركز الاول لتسديد الرميات الثلاثية:

- ما دون ١٤ سنة: لارا النقيب (هوبس) وكايل مجاعص (هاوكس).

- ما دون ١٦ سنة: كارن حطيط (الرياضي) وشربل حايك (انماء الدامور).

- ما دون ١٨ سنة: قمر منصور (هوبس) وكارل قزح (اينرجي).

- ما فوق ١٨ سنة: يوسف حداد (جزين).