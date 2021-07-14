living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حقيقة تولي يواكيم لوف تدريب المنتخب الروسي

14
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غادر الألماني يواكيم لوف، المدرب السابق للمنتخب الألماني، من الباب الضيق، إذ خرج في بطولة أمم أوروبا 2020 من دور الـ16 على يد الإنجليز، لتظهر إشاعات توليه قيادة المنتخب الروسي.
 
أنباء إمكانية استلام الإشراف الفني للمنتخب الروسي من قبل المدرب الذي قضى 15 عاما برفقة المانشافت لم يتم تأكيدها حتى الآن.
 
وعلق وكيل المدرب الألماني، هارون أرسلان، على هذه المزاعم بتصريحات نقلها موقع Sport24 الروسي، قائلا: "هذه مجرد شائعات لا أكثر..لا أريد حتى التعليق على الشائعات".
 
وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، الخميس الماضي، الانفصال بالتراضي عن مدرب المنتخب الروسي الأول، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بعد الظهور المخيب لمنتخب روسيا في بطولة "يورو 2020"، حيث ودع "الدب الروسي" المسابقة من دور المجموعات، باحتلاله المركز الأخير في المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط.
 
واستطاع لوف البالغ 61 عاما أن يحفر اسمه في ذاكرة كرة القدم الألمانية، ووضع اسمه ضمن قائمة المدربين العظام الذين قادوا منتخب المانشافت.
 
حيث تولى لوف المسؤولية الفنية للمنتخب الألماني في يوليو 2006، وأول استحقاق رسمي له كان بطولة أمم أوروبا، النمسا وسويسرا 2008، وحصل على الميدالية الفضية، بعد خسارته أمام المنتخب الإسباني في النهائي بهدف نظيف.
 
وفي نهائيات مونديال جنوب إفريقيا 2010 حصد الميدالية البرونزية عقب انتصاره في مباراة تحديد المركز الثالث على المنتخب الأوروغوياني 3–2.
 
وفي بطولة أمم أوروبا، بولندا وأوكرانيا 2012 خسر مباراة دور قبل النهائي أمام المنتخب الإيطالي 1–2.
 
وفي نهائيات كأس العالم البرازيل 2014 استطاع أن يتوج باللقب.  
 
وفي بطولة أمم أوروبا 2016 خسر مباراة دور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد.
 
وفي كأس القارات روسيا 2017 تمكن من الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.
 
وحقق لوف جميع البطولات مع المنتخب الألماني، باستثناء واحدة هي بطولة أمم أوروبا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout