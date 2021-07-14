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الإعلان عن التشكيلة المثالية لكأس أوروبا

14
JULY
2021
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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الثلاثاء، خمسة لاعبين من إيطاليا الفائزة باللقب الأوروبي، وثلاثة لاعبين من إنجلترا وصيفة البطل ضمن التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا 2020.
 
وتم اختيار حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما - الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة - بجانب ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي وليوناردو سبيناتزولا ولاعب الوسط جورجينيو والجناح فيدريكو كييزا في التشكيلة المثالية.
 
وفازت إيطاليا ببطولة أوروبا لأول مرة منذ 1968 بعد أن أنقذ دوناروما محاولتين من علامة الجزاء في الطريق نحو الفوز 3-2 على إنجلترا بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 عقب وقت إضافي في المباراة النهائية يوم الأحد.
 
احتفل الإيطاليون بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم كبداية جديدة ليس فقط لمنتخبهم الوطني الشاب، ولكن لبلد يتوق إلى العودة إلى الحياة الطبيعية بعد أن تضرر بشدة وطويلة من جائحة فيروس كورونا.
 
كما ضمت التشكيلة المثالية التي اختارتها لجنة فنية في الاتحاد الأوروبي الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي كايل ووكر وقلب الدفاع هاري مغواير والمهاجم رحيم سترلينغ.
 
ودخل التشكيلة المثالية أيضا لاعب وسط إسبانيا بيدري، الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، بجانب الدنماركي بيير-إميل هويبيرغ والبلجيكي روميلو لوكاكو.
 
وسجل سترلينغ ثلاثة أهداف مع إنجلترا، بينما أحرز لوكاكو أربعة أهداف مع بلجيكا التي خرجت من دور الثمانية على يد إيطاليا.
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