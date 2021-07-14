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"مكافأة سخية".. هذا المبلغ لكل لاعب بمنتخب إيطاليا

14
JULY
2021
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كشفت مصادر أوروبية، المكافأة "السخية" التي حصل عليها كل لاعب في منتخب إيطاليا، بعد الإنجاز الكبير بالفوز ببطولة كأس أوروبا، مساء الأحد.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فقد حصل كل لاعب من بين الـ26 لاعبا الذين مثلوا إيطاليا خلال "يورو 2020"، على مبلغ 250 ألف يورو، مكافأة للإنجاز الكبير.
 
ونجحت إيطاليا بتحقيق بطولة كأس أوروبا، على حساب إنجلترا، بركلات الترجيح، مساء الأحد، على استاد ويمبلي في لندن.
 
ومن ناحية أخرى، حصل نجوم منتخب إنجلترا، وصيف البطولة، على 200 ألف يورو لكل لاعب، كمكافأة من الاتحاد الإنجليزي للكرة، على الوصول إلى المباراة النهائية، لأول مرة منذ مونديال 1966.
 
وحصل المنتخب الإيطالي على جائزة مالية قدرها 34 مليون يورو، وهي جائزة بطل أوروبا، التي تمنح للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
 
أما إنجلترا، فحصلت على 30 مليون يورو، بعد الوصول للنهائي، كما حصلت جميع الفرق على "مكافأة المشاركة" التي تقارب الـ10 ملايين يورو.
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