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فيدرر ينسحب من أولمبياد طوكيو

14
JULY
2021
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أعلن نجم التنس الوسويسري روجير فيدرر، يوم الثلاثاء، انسحابه من أولمبياد طوكيو 2020، بسبب إصابة في الركبة خلال موسم البطولات بالملاعب العشبية.
 
وخضع فيدرر، الذي يحتفل بعيد ميلاده 40 الشهر المقبل، لجراحتين في الركبة في 2020 ليحتاج للتأهيل خلال أكثر من عام.
 
وانسحب من بطولة فرنسا المفتوحة عقب الفوز في مباراة الدور الثالث ليدخر جهده لموسم بطولات الملاعب العشبية حيث خرج من دور الثمانية في ويمبلدون.
 
وأوضح فيدرر عبر تويتر "خلال موسم بطولات الملاعب العشبية، للأسف تعرضت لانتكاسة في ركبتي وتقبلت ضرورة الانسحاب من أولمبياد طوكيو" الذي ينطلق يوم 23 يوليو الجاري.
 
ونقلت رويترز عن النجم السويسر قوله "أنا محبط للغاية وكان من الشرف أن أزين مسيرتي في كل مرة أمثل فيها سويسرا".
 
وتابع "بدأت عملية التأهيل على أمل العودة لبطولات المحترفين في وقت لاحق هذا الصيف، وأتمنى حظا سعيدا للفريق السويسري بأكمله وسأدعمه عن بعد".
 
وفاز فيدرر بميدالية ذهبية في الزوجي في أولمبياد بكين 2008، وأخرى فضية في الفردي بعد أربع سنوات في لندن.
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