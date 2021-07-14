بايرن ميونخ يعلن عن ضم موهبة إنجليزية قادمة بقوة

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أعلن بايرن ميونخ، بطل ألمانيا، عن ضم موهبة إنجليزية صاعدة، يتوقع لها النجاح الكبير مستقبلا.

وقدم بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء، الموهبة الإنجليزية اليافع عمر ريتشاردز، البالغ من العمر 21 ربيعا، إلى الجماهير.

ويعتبر ذلك نصرا كبيرا لفريق بايرن، إذ حصل على توقيع ريتشاردز دون مقابل من فريق ريدينغ الذي يلعب في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى.

وقال ريتشاردز بعد انضمامه إلى بايرن إنه سعيد بأن يكون هنا في ميونيخ وان يشارك في التدريب، كما أنه سعيد بأن يكون مع زملائه وأعضاء الفريق والإداريين. ووصف المكان بأنه رائع، مضيفا أنه سوف يتطور هنا.

وتحدث ريتشاردز كذلك عن التصرفات العنصرية تجاه اللاعبين السود في إنجلترا عقب نهاية بطولة الأمم الأوربية (يورو 2020) في ويمبلي، حيث وصفها بأنها ظاهرة قبيحة ويجب التخلص منها. وناشد الجميع وقف مثل هذه الظواهر السلبية.