وفد نادي الحكمة برئاسة يحشوشي التقى حلبي وعدد من الأعضاء عصر الثلاثاء

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استقبل النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي وفد نادي الحكمة برئاسة رئيس النادي ايلي يحشوشي عصر الثلاثاء في "مقر انطوان شويري" الكائن في جل الديب.وضم الوفد، اضافة الى يحشوشي، كل من نائبي الرئيس المحامي كميل سعادة والمحامي راغب حداد والأمين العام ايلي نصار وامين الصندوق جورج مرهج والمستشارين سمير صالح وجوزيف مخايل.وحضر الاجتماع امين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق وامين الصندوق فيكين جيرجيان كما حضر جانباً منه نائبا الرئيس ضومط كلّاب وسامي ناصر وعضو الاتحاد هايك طاباكيان.

يحشوشي

في بداية الاجتماع، رحّب حلبي بالوفد ثم تحدث يحشوشي فقال"بداية أود أن أهنئ الاتحاد على ايصال بطولة الدرجة الاولى للرجال الى بر الأمان على الرغم من بعض المطبات والعراقيل أكانت عن قصد أو عن غير قصد وتحية الى رئيس الاتحاد السيد اكرم حلبي والأعضاء على عملهم الدؤوب لمصلحة اللعبة.لقد كانت بطولة جميلة على الرغم الظروف التي يمر بها لبنان.ولقد جرت عملية انتخاب لجنة ادارية جديدة بالتزكية لنادي الحكمة لولاية اربع سنوات ونأمل ان يستمر التعاون المثمر بيننا.واود ان اشكر السيد حلبي الذي دعم نادينا مادياً ووقف الى جانب النادي الموسم الفائت .ما تقومون به يصب لمصلحة كرة السلة وهو أمر نقدّره كثيراً وانا أواكب طريقة عمل الاتحاد المحترفة مع التمني ان تزول الغيمة السوداء التي يمر بها لبنان حالياً على كافة الأصعدة.واود التنويه بمحطة ال"أم تي في" التي قامت وتقوم بجهود جبارة في تغطيتها لكرة السلة اللبنانية.فريق النادي حقق نتيجة جيدة في البطولة وتأهل الى المربع الذهبي ".

حلبي

بدوره، قال حلبي"مبروك فوزكم بالتزكية ونادي الحكمة بأيدي أمينة وهو ركن من اركان كرة السلة اللبنانية .وتاريخ نادي الحكمة بكرة السلة حافل جداً وانا واثق ان مسيرة النادي ستستمر بوجود لجنة ادارية برئاسة السيد ايلي يحشوشي ونحن الى جانبكم. بطولة الدرجة الأولى للرجال ستنطلق مبدئياً في ايلول المقبل وسنعمّم لائحة النخبة قريباً وعلينا التكاتف كاتحاد مع جميع الاندية في جميع الدرجات وقرار الغاء موسم 2019-2020 كان صائباً بسبب القوة القاهرة.محطة الـ"أم. تي. في" كانت مميزة في تغطيتها للبطولة والشكر ايضاً لكل من ساهم في انجاحها من دون اي استثناء وباقي البطولات تسير بصورة طبيعية ".

وخلال الجلسة ، وضع يحشوشي الحاضرين في اجواء نادي الحكمة وخطته للموسم المقبل.