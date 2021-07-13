بطولة لبنان العامة الافرادية بالعاب القوى: رقمان قياسيان لكل من مارك انطوني ابراهيم ومريم يوسف

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تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته للعام الجاري حيث نظّم بطولة لبنان العامة الإفرادية للعام الجاري على مدى ثلاثة ايام، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية – بيروت بمشاركة حوالي 200 لاعب ولاعبة ينتمون إلى 19 ناد إتحادي بحضور رئيس الإتحاد رولان سعادة، ،نائبة الرئيس ناديا نعمة ، أمين السرّ العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيفوركيان وأعضاء الهيئة الإدارية فيليب بجاني، نديم عبود، أيمن شامي وكاتيا راشد. وخلال المسابقة، تمّ إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية للحماية من وباء "كورونا".

وفي ما يلي النتائج الكاملة:

* الوثب العالي – رجال

المركز الأول -عبد الرحمن البرجاوي – انتر ليبانون – 1.75 متراً

المركز الثاني - كريم نور الدين – الجيش اللبناني – 1.75 م

* رمي القرص -سيدات

المركز الأول- بيا سركيس – بترون ستارز - 27.98 م

المركز الثاني - مريم يوسف – بترون ستارز – 26.93 م

المركز الثالث- لوان إبراهيم – الجمهور – 23.97 م

* 1500 م – سيدات

المركز الأول - جوان مكاري – ليتز ران – 4:37.62 دقيقة

المركز الثاني- جينيفر تومازو – انتر ليبانون – 4.56.00 د

المركز الثالث - ندى الكردي – ليتز ران – 5:02.90 د

*الوثب العالي -سيدات

المركز الأول- ميسا معوض – الجمهور – 1.70 م

المركز الثاني -ماريا نصار – الجمهور – 1.30 م

المركز الثالث - ماريز نصور – بلو ستارز – 1.25 م

*رمي القرص – رجال

المركز الأول - رامي منصور - الجيش اللبناني 44.01 م

المركز الثاني - بدري عبيد -الجيش اللبناني 37.30 م

المركز الثالث - علي عباس - الجيش اللبناني 36.90 م

* 1500 م – رجال

المركز الأول -علي مرتضى -انتر ليبانون 3:58.08 د

المركز الثاني - جاد شميساني - انتر ليبانون 3:59.64 د

المركز الثالث - كمال الأحمد -الجيش اللبناني 4:02.01 د

* 3000 م موانع – سيدات

المركز الأول - لؤى زعرور – انتر ليبانون – 11:54.73 د

المركز الثاني - سما مصطفى - الجمهور – 14:14.09 د

* 3000 م موانع – رجال

المركز الأول- أحمد غاليه – انتر ليبانون – 9:37.98 د

المركز الثاني- محمد قدوح - الجيش اللبناني – 9:54.53 د

المركز الثالث- حسين قيس – الجيش اللبناني – 9:57.26 د

* 400 م - سيدات

المركز الأول - عزيزة سبيتي – الأنطوني – 56.39 ثانية

المركز الثاني - يارا عريضي – الجمهور – 1:05.22 د

المركز الثالث - جنا ترمس - انتر ليبانون – 1:09.11 د

* 400 م - رجال

المركز الأول - نور الدين حديد - الجيش اللبناني 47.87 ث

المركز الثاني - محمد مرتضى -انتر ليبانون 47.93 ث

المركز الثالث - مارك أنطوني إبراهيم - الأنطوني 48.25 ث (رقم قياسي وطني جديد لفئة تحت 20 سنة الرقم السابق تحت 20 سنة للاعب نفسه 48.36 ث في 26 حزيران 2021)

*100 م - سيدات

المركز الأول - عزيزة سبيتي - الأنطوني 11.99 ث

المركز الثاني - ميسا معوض -الجمهور 12.64 ث

المركز الثالث -هيا قبرصلي -انتر ليبانون 12.71 ث

* 100 م - رجال

المركز الأول - نور الدين حديد- الجيش اللبناني 10.96 ث

المركز الثاني - كريس بولس- انتر ليبانون 11.08 ث

المركز الثالث - حسن صلح - الجيش اللبناني 11.09 ث

* رمي الكرة الحديدية – سيدات (4 كغ )

المركز الأول - كارن ناجي - انتر ليبانون 8.56 م

المركز الثاني- إيمان كلاس- ليتز ران 8.53 م

المركز الثالث - لوان إبراهيم - الجمهور 8.47

*رمي الرمح – رجال – نهائي (800 غ )

المركز الأول - عبد الرحمن الحلاني الجيش اللبناني 56.63 م

المركز الثاني - موريس الحاج - المريميين جبيل - 31.24 م

المركز الثالث - عمر داعوق – الأنصار – 29.03 م

*الوثب الطويل – سيدات

المركز الأول - كريستال صانع - بلو ستارز 5.67 م

المركز الثاني - ليا ديب - بترون ستارز 5.12 ث

المركز الثالث - جوي أبو سليمان - الجمهور 4.91 م

*400 م حواجز - سيدات

المركز الأول- لين غزاوي - الجمهور 1:08.96 د

المركز الثاني - مارينا فنيانوس - الأنطوني 1:17.11 د

المركز الثالث - ناي مصطفى - الجمهور 1:19.15 د

* 400 م حواجز - رجال

المركز الأول - مارك أنطوني إبراهيم الأنطوني 53.11 ث (رقم قياسي وطني جديد لفئة تحت 20 سنة الرقم السابق تحت 20 سنة للاعب نفسه 53.71 ث في 26 حزيران 2021)

المركز الثاني - أيمن كبيدات - الجيش اللبناني 55.12 ث

المركز الثالث -حسين الحسيني - انتر ليبانون 58.15 ث

*رمي الكرة الحديدية – رجال - (7.260 غ )

المركز الأول - علي عباس- الجيش اللبناني 14.06 م

المركز الثاني - ألان سعد -انتر ليبانون 13.83 م

المركز الثالث - بدري عبيد -الجيش اللبناني 13.25 م

* رمي الرمح -سيدات (600 غ )

المركز الأول - كريستال صانع - بلو ستارز 30.68 م

المركز الثاني - بيا سركيس - بترون ستارز 29.14 م

المركز الثالث - كارن ناجي- انتر ليبانون 28.50 م

* الوثب الطويل - رجال

المركز الأول - هادي اسماعيل - الجيش اللبناني 6.50 م

المركز الثاني- رونالد كساب -الجمهور 6.26 م

المركز الثالث - رأفت مطر -الجيش اللبناني 6.25 م

*800 م – سيدات

المركز الأول -جوان مكاري - ليتز ران 2:20.78 د

المركز الثاني - جوزيت مرعي - الجيش اللبناني 2:29.32 د

المركز الثالث - هلا المر - انتر ليبانون 2:35.06 د

* 800 م– رجال

المركز الأول - علي مرتضى - انتر ليبانون 1:52.92 د

المركز الثاني - كمال الأحمد - الجيش اللبناني 1:55.97 د

المركز الثالث - جاد شميساني -انتر ليبانون 1:56.42

* 10000 م– سيدات

المركز الأول - جينيفر تومازو- انتر ليبانون 41:47.46 د

المركز الثاني- ميسا شيرازي - انتر ليبانون 46:29.14 د

المركز الثالث - بيا مخول - انتر ليبانون 47:36.39 د

* 10000 م– رجال

المركز الأول -طوني حنا - ليتز ران 33:08.81 د

المركز الثاني- زاهر زين الدين - الجيش اللبناني 33:24.82 د

المركز الثالث - طارق حليحل - الأرز 33:54.19 د

*200 م– سيدات

المركز الأول - عزيزة سبيتي – الأنطوني – 24.55 ث

المركز الثاني -ميسا معوض – الجمهور – 25.67 ث

المركز الثالث - هيا قبرصلي – انتر ليبانون – 26.10 ث

18- نتائج مسابقة 200 م– رجال

المركز الأول -نور الدين حديد – الجيش اللبناني – 22.26 ث

المركز الثاني - محمد مرتضى – انتر ليبانون – 22.39 ث

المركز الثالث - حسن صلح – الجيش اللبناني – 22.59 ث

* إطاحة المطرقة - رجال

المركز الأول - مجد أبو عمر - الجيش اللبناني 36.17 م

المركز الثاني - ألان سعد - انتر ليبانون 34.39 م

المركز الثالث - رامي منصور - الجيش اللبناني 24.75 م

* الوثب الثلاثي – سيدات

المركز الأول - كريستال صانع - بلو ستارز 11.59 م

المركز الثاني - ليا ديب - بترون ستارز 10.51 م

المركز الثالث - جوي بو سليمان - الجمهور - 10.27 م

* 100 م حواجز – سيدات

المركز الأول - ليا ديب - بترون ستارز 17.54 ث

المركز الثاني - ماريز نصور- بلو ستارز 18.85 ث

المركز الثالث - بيرلا يوسف - بترون ستارز 20.84 ث

* 110 م حواجز - رجال

المركز الأول - علي هاشم - الجمهور 16.42 ث

المركز الثاني - أيمن كبيدات - الجيش اللبناني 16.73 ث

المركز الثالث - حسين الحسيني - انتر ليبانون17.77 ث

* 5000 م - سيدات

المركز الأول - جينيفر تومازو- انتر ليبانون 19:14.09 د

المركز الثاني - لما حلوجي - ليتز ران 19:21.29 د

المركز الثالث - ندى الكردي- ليتز ران 19:30.88 د

*إطاحة المطرقة - سيدات (4 كغ )

المركز الأول - مريم يوسف - بترون ستارز 33.02 م (رقم قياسي وطني جديد لفئة السيدات الرقم السابق للسيدات للاعبة جانيت أيوب 32.22 متر المسجّل في 23 تشرين الأول 1999 ورقم قياسي وطني جديد لفئة تحت 20 سنة الرقم السابق تحت 20 سنة للاعبة نفسها 31.23 متر في 19 أيلول 2020)

المركز الثاني - تيا نصار - الجمهور 23.91 م

المركز الثالث -ساندريللا حويّك - بترون ستارز 20.92 م

*الوثب الثلاثي – رجال

المركز الأول- رأفت مطر - الجيش اللبناني 13.44 م

المركز الثاني - مازن شريم - انتر ليبانون 13.08 م

المركز الثالث - كريم أبي سعيد - الجمهور 12.88 م

*5000 م– رجال

المركز الأول - زاهر زين الدين - الجيش اللبناني 15:43.19 د

المركز الثاني - جاد شميساني - انتر ليبانون 15:45.84 د

المركز الثالث - علي كنعان - القلعة 15:53.21 د

* 4x100 – سيدات

المركز الأول - الجمهور 50.84 ث

المركز الثاني - بلو ستارز 51.55 ث

*4x100 – رجال

المركز الأول - الجيش اللبناني 42.32 ث

المركز الثاني - الجمهور 45.17 ث

المركز الثالث - انتر ليبانون 46.39 ث

* 4x400 – سيدات

المركز الأول - الجمهور 4:32.57 د

المركز الثاني - انتر ليبانون 4:39.39 د

المركز الثالث - ليتز ران 4:46.21 د

*4x400 – رجال

المركز الأول - الجمهور 3:29.42 د

المركز الثاني - الجيش اللبناني 3:33.05 د

* المشي 20000– سيدات

المركز الأول -موريال سليم - الجمهور 2:57.50 س