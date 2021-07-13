living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مباراة كرة تثير أزمة بين تركيا واليونان.. والسبب فحص كورونا

13
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قرر نادي غلطة سراي التركي، الاثنين، الانسحاب من مباراة ودية مع فريق نادي أولمبياكوس بيرايوس اليوناني، والعودة إلى بلاده، بعد أن اتهم المسؤولين اليونانيين بـ"التمييز"، عقب رفضهم قبول نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة باللاعبين، فيما أكدت السلطات اليونانية أنها منعت دخول اللاعبين إلى أراضيها بسبب رفضهم إجراء الاختبار.
 
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على تويتر، إن "الطريقة التي عومل بها الفريق في اليونان غير مقبولة"، لافتا إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، بشأن الواقعة.
 
ووصف فريق غلطة سراي الواقعة بأنها "تمييز واضح ضد فريق تركي"، مضيفا أن "المسؤولين اليونانيين رفضوا اعتماد نتائج الفحوص التي أجراها الفريق من قبل، وطلب إجراء فحوص أخرى".
 
وأضاف أن "مسؤولي الجمارك والأمن اليونانيين تعاملوا بطريقة مهينة مع لاعبيه، ووضعوا عقبات أمامهم، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار العودة".
 
منع دخول
 
من جانبه، قال وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس هاردالياس، إن "المباراة الودية التي كانت مقررة الثلاثاء لا تأتي في إطار حدث دولي، وبالتالي فإن جميع القادمين يخضعون لاختبار عينة أو فحص سريع"، مضيفا أن "الفريق التركي رفض الخضوع لاختبار سريع وفقا لما يقتضيه القانون اليوناني".
 
وتابع: "نظرا لرفضهم، مُنع أعضاء البعثة من دخول بلدنا بناء على أوامر مني"، حسبما نقلت وكالة رويترز.
 
وتأتي الحادثة في وقت تعمل فيه أنقرة وأثينا لتحسين العلاقات بينهما، واستئناف المحادثات المباشرة المتوقفة منذ 5 سنوات، وذلك على خلفية توترات حدثت في العام الماضي بسبب الأزمة في شرق المتوسط.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout