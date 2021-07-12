توقّع نتيجة نهائيّ كأس أوروبا منذ 8 سنوات!

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في واقعة غريبة، توقّع مشجع كرة قدم خسارة إنكلترا نهائي كأس أوروبا بركلات الترجيح أمام إيطاليا، وذلك قبل ثماني سنوات.



وقام صاحب حساب على «تويتر» يُدعى كاميرون، بالتنبّؤ بشكلٍ دقيق في 22 شباط من عام 2013، بعدما قام بنشر تغريدة جاء فيها: «خسرت إنكلترا للتوّ نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح، ولم يتغير شيء بعد ذلك!».



ولاقت التغريدة انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ذهول من مشجعي كرة القدم لدقّة التوقع في النتيجة.



يُذكر أن إيطاليا أحرزت أمس لقب كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1968، عندما هدمت أحلام إنكلترا بالتتويج للمرة الأولى، بفوزها عليها بركلات ترجيح دراماتيكية 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.