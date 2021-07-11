اتحاد الكرة الطائرة اختتم دراسة المدربين والقاصوف لتطوير السلكين التدريبي والتحكيمي

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اختُتمت الدراسة الدولية للمدربين (المستوى الثاني) التي نظّمها الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة تحت اشراف الإتحاد الدولي للعبة عن طريق النظام الالكتروني المرئي "عن بُعد" ( زوم) على مدى عشرة أيام وحاضر فيها المحاضر الدولي العُماني الدكتور شهاب الدين الريامي وعاونه المدرب الوطني اللبناني جوني اللقيس .

وأقيم اليوم الختامي في جامعة سيدة اللويزة(زوق مصبح) بحضور رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف والأمين العام عصام ابو جودة وعضو الاتحاد المحاسب ناجي باسيل والمدير التنفيذي للاتحاد اميل جبور والمدرب اللقيس والمدربين الذين خضعوا للدراسة ووواكبها عبر تطبيق "زوم" المحاضر الدولي الريامي .

وتضمّنت الدراسة محاضرات "اون لاين" لمدة اربعة ايام مع اربع حصص تطبيقية "على الأرض" في ملعب نادي غزير لمدة اربعة ايام أيضاً وأقيم الامتحانان العملي والنظري في اليومين الأخيرين من الدراسة.

القاصوف

في بداية الحفل،القى القاصوف الكلمة التالية" نلتقي في اليوم الختامي لدورة دراسة المدربين (مستوى ثاني) التي نظمها الاتحاد اللبناني تحت اشراف الاتحاد الدولي ممثلاً بالمحاضر الدولي الصديق الدكتور الريامي وهي الدورة التي شهدت مشاركة كثيفة من المدربين الذين خضعوا في نهايتها الى امتحان.لقد واكبتُ دورة الدراسة منذ انطلاقتها وبصورة يومية بالتنسيق مع المعنيين ولمستُ روح المسؤولية الكبيرة للمنخرطين في الدورة وحسّهم الاحترافي وحرصهم على متابعة تعليمات وارشادات المحاضر الريامي ومعاونه اللقيس لحظة بلحظة .ولقد حرصتُ على توفير كافة الوسائل لانجاحها .ان تطوير السلك التدريبي من أولويات اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني المنتخبة في كانون الأول الفائت الى جانب تطوير السلك التحكيمي عشية انطلاق الموسم الرسمي من بطولات الفئات العمرية وكأس الصيف وبطولات الكرة الطائرة الشاطئية وصولاً لاطلاق بطولات كافة الدرجات وعلى رأسها بطولة الدرجة الاولى للرجال في الخريف المقبل.

سنستمر في تنظيم دورات دراسة للمدربين والحكام لما فيه خير الكرة الطائرة اللبنانية لنواكب آخر القوانين التي أقرّها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وليطّلع عليها العاملون في وسط اللعبة الأحب الى قلوبنا .وبهذه المناسبة اوجّه التهنئة الى المدربين ليواصلوا مهامهم التدريبية للفرق والأكاديميات في كافة المناطق اللبنانية على أن نكون لاحقاً في المستقبل مع مواعيد جديدة ودراسة جديدة.

الشكر الكبير الى كل من ساهم في انجاح الدراسة من الدكتور الريامي الذي نتمنى ان نراه في الربوع اللبنانية قريباً الى معاونه جوني اللقيس الى الأمين العام عصام ابو جودة وعضو الاتحاد المحاسب ناجي باسيل والى المدير التنفيذي للاتحاد اميل جبور والى فريق العمل الاداري والى جامعة سيدة اللويزة التي استضافت اليوم الأخير والى رجال الصحافة والاعلام الذين تولوا تغطية الدراسة ولهم مني ألف تحية".

اللقيس وياسين

بدوره القى اللقيس كلمة بالنيابة عن المحاضر الريامي وجّه الشكر فيها الى رئيس واعضاء الاتحاد اللبناني على تنظيمهم الدراسة و"كانوا العين الساهرة على الدراسة لحظة بلحظة" مشيداً بـ"دور الاتحاد اللبناني الفاعل في دعم السلك التدريبي والتجاوب الكبير من المدربين الذين انخرطوا في الدراسة".

والقى المدرب محمد ياسين كلمة باسم المدربين نوّه فيها بالدراسة "التي كانت مميّزة بجميع النواحي" موجهاً الشكر الى الاتحاد اللبناني والى المحاضر الدولي الريامي والمدرب الوطني اللقيس "اللذين وضعا خبرتهما بتصرّف المدربين خلال الدراسة" متمنياً التوفيق للاتحاد اللبناني في مسيرته لرعاية اللعبة.

ثم وزّع كبار الحضور الشهادات على المدربين الناجحين حيث احتّل المدرب جوزيف سمير نهرا المرتبة الأولى .كما وزّعت شهادات المشاركة على باقي المدربين.

وفي الختام، قدّم المدرب الوطني الأردني يوسف ابو حميد درعاً باسم نادي الوحدات الأردني الى القاصوف عربون محبة وتقدير.