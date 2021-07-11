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فازت الأرجنتين بأول بطولة كبيرة في 28 عاما، السبت، عندما قادها هدف أنخيل دي ماريا للتغلب 1-صفر على البرازيل، وإحراز لقب كأس كوبا أميركا لكرة القدم للمرة 15 لتعادل الرقم القياسي.

وسجل دي ماريا هدف الفوز في الشوط الأول، عندما وضع الكرة في المرمى من فوق الحارس إيدرسون، بعد أن فشل الظهير الأيسر رينان لودي في إبعاد تمريرة طويلة.

وشارك دي ماريا في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط في كوبا أميركا، وبرر اختياره بتسجيل الهدف الافتتاحي في منتصف الشوط الأول.

وزاد المنتخب البرازيلي من ضغطه في الشوط الثاني المثير، لكن حتى في وجود خمسة مهاجمين على أرض الملعب، لم ينجح في تسجيل هدف التعادل أمام الدفاع الأرجنتيني ومن أمامه الرائع دي بول.

وكان فوز المنتخب الأرجنتيني بمثابة انتصار لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي حقق لقبه الأول بقميص بلاده الأبيض والسماوي، بعد مسيرة من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية منذ أكثر من عقد كامل.

وأنهى ميسي، الذي أضاع فرصة ذهبية للتسجيل قبل دقيقتين على النهاية، البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف، وتقاسم جائزة أفضل لاعب في البطولة مع نيمار.