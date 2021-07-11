living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأرجنتين تظفر بـ"كوبا أميركا" وميسي يحقق حلما طال انتظاره

11
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فازت الأرجنتين بأول بطولة كبيرة في 28 عاما، السبت، عندما قادها هدف أنخيل دي ماريا للتغلب 1-صفر على البرازيل، وإحراز لقب كأس كوبا أميركا لكرة القدم للمرة 15 لتعادل الرقم القياسي.
 
وسجل دي ماريا هدف الفوز في الشوط الأول، عندما وضع الكرة في المرمى من فوق الحارس إيدرسون، بعد أن فشل الظهير الأيسر رينان لودي في إبعاد تمريرة طويلة.
 
وشارك دي ماريا في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط في كوبا أميركا، وبرر اختياره بتسجيل الهدف الافتتاحي في منتصف الشوط الأول.
 
وزاد المنتخب البرازيلي من ضغطه في الشوط الثاني المثير، لكن حتى في وجود خمسة مهاجمين على أرض الملعب، لم ينجح في تسجيل هدف التعادل أمام الدفاع الأرجنتيني ومن أمامه الرائع دي بول.
 
وكان فوز المنتخب الأرجنتيني بمثابة انتصار لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي حقق لقبه الأول بقميص بلاده الأبيض والسماوي، بعد مسيرة من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية منذ أكثر من عقد كامل.
 
وأنهى ميسي، الذي أضاع فرصة ذهبية للتسجيل قبل دقيقتين على النهاية، البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف، وتقاسم جائزة أفضل لاعب في البطولة مع نيمار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout