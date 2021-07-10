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السباق الثالث للسرعة في عمشيت الأحد ATCL : مشاركة كثيفة لـ 78 سيارة

10
JULY
2021
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أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL)) عن مشاركة 78 سيارة في السباق الثالث للسرعة (سبيد تست) الذي سينظمه الأحد الواقع فيه 11 تموز الجاري في " أرينا فينتوس"(عمشيت) بالتعاون مع نادي عمشيت .ويندرج السباق ضمن اطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري.وتأتي المشاركة الكثيفة في السباق(78 سيارة) لتُثبت ان الرياضة الميكانيكية اللبنانية بألف خير وما زالت تلقى الاهتمام الكبير على كافة الأصعدة.
وفي ما يلي اسماء السائقين وسياراتهم:
1-روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6
2-بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
3-جان البيري على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7
4-طوني الحلو على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
5-شاهين جابر(سوني) على سوبارو ايمبريزا
6- بول ابو جودة على بي ام دبليو 325
7-شادي البدتيني على بي ام دبليو 323 آي
8-ماهر غزال على بي ام دبليو 325 آي
9- جو كفوري على كروس كار
10-انطوني داغر على كروس كار
11-جوانا حسون على كروس كار
12-ريا داغر على كروس كار
13-...............................................................
14-الياس شلالا على كروس كار
15-الكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
16-جوزيف هندي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
17-شادي فقيه على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
18-روجيه الخوري على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
19-احمد خالد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
20-الياس الدهني على رينو كليو
21-باسل ابو حمدان على سيتروين دي اس 3
22-ابراهيم الياس(باهو) على فولسفاكن غولف1
23- ريشار ابراهيم على رينو كليو
24-يوسف باسيل على رينو كليو
25-البير حايك على رينو كليو
26-جوزيف سالم على بيجو 208
27-اكزافييه مسعد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7
28-ايلي غانم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
29-بيار رزق على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
30-جوي اشقر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
31- محمد تاج الدين على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
32-كمال قرعة على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
33-باسل نصر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
34-رواد الهاشم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
35-حاتم تابت على سوبارو ايمبريزا دبليو ار اكس
36-طوني فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
37-وسام روكز على اودي اس3
38-فؤاد فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
39-كميل زيادة على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
40-جاد بوز على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
41-جورج ملك على فيراري 458 ايطاليا
42-نديم الحداد على لمبورغيني مورشيالاغو
43-ستيف هرمس على فيراري 488 جي تي بي
44-متري مطر على نيسان جي تي ار
45-باتريك ابو شقرا على فيراري 458 ايطاليا
46-هاني رعد على بي ام دبليو ام2
47-جاد اسطفان على بي ام دبليو 335
48-جو خليل على بي ام دبليو 335
49-محمد سرحال على شيفروليه كامارو
50-محمود حلو على بي ام دبليو ام4
51-جوني مسلّم على بي ام دبليو ام4
52-انطوني معلوف على بي ام دبليو ام 4
53-ايلي سيف على بي ام دبليو
54-جاستن باروكي على بي ام دبليو 318
55-جو سعادة على بي ام دبليو 316 كومباكت
56-مارك جبرايل على بي ام دبليو 316
57-دانيال ترزيان ىعلى رينو ميغان ار اس
58-ماريو عنيد على رينو مبغان ار اس
59-ايف متى على رينو ميغان ار اس
60-روبن خوري على رينو ميغان ار اس
61-آنا سيمون يزبك على رينو ميغان ار اس
62-مطانيوس سعود على غولف جي تي آي
63-هوفسيب كنلدجيان على غولف جي تي آي
64-شادي ابو عاصي على بيجو 205 جي تي آي
65-الياس بشارة على مازدا ام اكس 5
66-رالف حاموش على رينو كليو 3 ار اس
67-نادر ايوب على رينو كليو 3 ار اس
68-شربل جبرايل على فولسفاكن غولف جي تي آي
69-زاد كاخيا على مازدا ام اكس 5
70-مازن الهبر على فولسفاكن جي تي اي
71-شادي سقيّم على رينو كليو 2.0 ار اس
72-كريستوفر كنلدجيان على سوزوكي سويفت سبورت
73-فيكين درهاغوبيان على فولسفاكن لوبو جي تي آي
74-كريم خيرالله على نيسان ساني
75-سيريل دو بسترس على الفا روميو جي تي 2000
76-منصور زكا على شيفروليه كورفيت
77-سامي رعد على بي ام دبليو 2002
78-شادي رعد على بي ام دبليو 5
79-اوليفر الكك على بي ام دبليو اي 46
وتتضمّن المسابقة ثلاث طلعات رسمية على ان تنطلق أولى الطلعات عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الأحد.اما الطلعة الأخيرة فستبدأ عند الساعة الثالثة بعد الظهر وستكون منقولة على الهواء مباشرة على شاشة" المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال".

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