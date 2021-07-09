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دعت اللجنة الادارية لنادي التعاضد الرياضي- المزرعة- بيروت اعضاء الجمعية العمومية للنادي الى جلسة تُعقد عند الساعة الخامسة مساء السبت الواقع فيه 17 تموز الجاري في مقر النادي لانتخاب لجنة ادارية جديدة للنادي مؤلفة من 11 عضواً وذلك عملاً بالنظام الداخلي للنادي (المادة العاشرة).

على الراغبين بالترشح تقديم طلب خطي الى أمانة السر في النادي مرفق بسجل عدلي جديد مع صورة شمسية وصورة عن الهوية او اخراج قيد على ان يقفل باب الترشّح عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس الواقع فيه 15 تموز الجاري.

ودُعي جميع الأعضاء المنتسبين الى النادي لتسديد اشتراكاتهم قبل الانتخابات.

يشار الى ان امين سر النادي اميل حتّي يتواجد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر كل يوم من الاربعاء حتى السبت.

وذُيّل البيان بتوقيع رئيس النادي جورج مرشد مجدلاني وامين السر اميل حتّي .