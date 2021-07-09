بطولة "جبيل أحلى" بكرة السلة تكريماً لشهداء فوج اطفاء بيروت

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تكريماً لشهداء فوج اطفاء بيروت في انفجار مرفأ بيروت الذي حصل في ٤ آب الفائت ، تنطلق السبت 10 تموز الجاري "بطولة جبيل أحلى" للناشئين بكرة السلة بمشاركة ابرز الأندية اللبنانية.

تستمر البطولة، التي تنظمها اكاديمية "براينرز"، من 10 ولغاية 18 تموز الجاري حيث ستقام بطولات 3 فئات عمرية هي ما دون 10 اعوام، ما دون 12 عاما وما دون 14 عاما. اما الاندية المشاركة فهي براينرز، تشامبس، هوبس، الرياضي، سباكت، المتحد، دبليو بي أي، أينرجي، بيبلوس وعمشيت.

وستقام المباريات على ارض ملعب مجمع الرئيس ميشال سليمان في جبيل.