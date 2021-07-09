الطائرة: اختتام دراسة مدربين "مستوى ثان" السبت

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تختتم السبت 10 تموز الجاري دراسة مدربين دولية (المستوى الثاني) التي ينظّمها الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة تحت اشراف الإتحاد الدولي اللعبة عن طريق النظام الألكتروني المرئي "عن بُعد" ( زوم) على مدى عشرة أيام ويحاضر فيها المحاضر الدولي العُماني الدكتور شهاب الدين الريامي ويعاونه المدرب اللبناني جوني اللقيس .وسيقام اليوم الأخير من الدراسة السبت في جامعة سيدة اللويزة(زوق مصبح) وفق البرنامج التالي:

-الساعة 14.45-الساعة 15.30-محاضرة عن قواعد اللعب

-الساعة 15.45-17.30-الامتحان النظري

-الساعة 18.15-كلمة رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف

-18.25-توزيع الشهادات على المدربين من قبل القاصوف والأمين العام عصام ابو جودة وعضو الاتحاد المحاسب ناجي باسيل وأعضاء الاتحاد الحاضرين والمدير التنفيذي للاتحاد اميل جبور.

وتضمّنت الدراسة محاضرات "اون لاين" لمدة اربعة ايام مع اربع حصص تطبيقية "على الأرض" في ملعب نادي غزير لمدة اربعة ايام أيضاً وأقيم الامتحان العملي الجمعة وسيقام الامتحان النظري السبت بمتابعة ومواكبة دائمة "اون لاين" من المحاضر الدولي الريامي طوال ايام الدراسة مع معاونه اللقيس.