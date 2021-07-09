آخر تطورات صفقة انتقال رونالدو إلى سان جيرمان

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لم تفقد إدارة باريس سان جيرمان آمالها حتى الآن، بالتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، من يوفنتوس، رغم تشبث الأخير بنجمه وهدافه الأول.

وذكر موقع "Foot Mercato"، أن إدارة الفريق الباريسي ما زالت على اتصال دائم مع خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، كما أن الأخير يرى الانتقال إلى الفريق الفرنسي مثيرا للاهتمام.

ويرتبط رونالدو بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022، لكن تزعم بعض التقارير أن صاحب الـ36 عاما قد يفضل الانتقال إلى ناد آخر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لخوض آخر تحد في مسيرته قبل اعتزاله.

وأحرز رونالدو، 35 هدفا في 44 مباراة خاضها مع يوفنتوس في الموسم المنقضي، وتقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 45 مليون يور.

وكان نادي سان جيرمان، ضرب بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بإبرامه ثلاث صفقات من العيار الثقيل، حيث تعاقد مع قائد ريال مدريد السابق، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.