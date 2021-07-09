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جيرو يقترب من الانضمام لصفوف ميلان

9
JULY
2021
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أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، اليوم الخميس، بأن نادي ميلان الإيطالي توصل إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي، لضم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، في موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن ميلان قدم عرضا لتشيلسي بقيمة مليوني يورو مقابل الظفر بخدمات جيرو، وجرى الاتفاق على الشروط الشخصية بين النادي واللاعب بعقد حتى عام 2023، وأن الصفقة قريبة من الاكتمال بعد موافقة الفريق اللندني.

وتشير التقارير إلى أن جيرو، الذي سيبلغ من العمر 35 عاما في سبتمبر المقبل، سيحصل على 4 ملايين يورو في الموسم كراتب، وسيوقع على عقد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي.

وارتبط جيرو بالانتقال إلى ميلان منذ يناير الماضي، وحتى الآن يرتبط بالنادي الإيطالي، في رغبة من "الروسونيري" في تعزيز هجوم الفريق بعد رحيل المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

وانضم أوليفيه جيرو إلى صفوف تشيلسي في عام 2018، قادما من جاره اللندني اللدود أرسنال، الذي سجل له 105 أهداف خلال 253 مباراة بقميص المدفعجية.

بينما سجل المهاجم الفرنسي 39 هدفا خلال مشاركته في 119 مباراة مع تشيلسي، منها 11 هدفا بقميص "البلوز" في 31 مباراة رسمية الموسم الماضي، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا معه، بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

يذكر أن جيرو دافع عن ألوان منتخب فرنسا في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وخرج من دور الـ16 أمام سويسرا، بركلات الترجيح، وشارك معه في 110 مباريات خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

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