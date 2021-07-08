كأس الاتحاد بالعاب القوى للفئات العمرية والفرق لقبا الذكور والاناث لنادي "بترون ستارز"

A + A -

رقم قياسي لرالف نصار في "المطرقة" لفئة الشباب

تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته للعام الجاري حيث اختتم بطولة كأس الإتحاد بألعاب القوى لعام 2021 للفئات العمرية والفرق التي نظمها على مدى ثلاثة ايام على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية – بيروت بمشاركة حوالي 400 لاعب ولاعبة ينتمون إلى 20 ناد إتحادي بحضور رئيس الإتحاد رولان سعادة ، نائبة الرئيس ناديا نعمة ، أمين السرّ العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيفوركيان وأعضاء الهيئة الإدارية جوزف ساسين، فيليب بجاني، نديم عبود، أيمن شامي وكاتيا راشد. كما تمّ إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية للحماية من وباء "كورونا".

وبعد اختتام البطولة،احتل نادي "بترون ستارز" المركز الأول لدى الذكور والاناث. .وفي التفاصيل،جاء نادي بترون ستارز في طليعة الترتيب العام النهائي للذكور(حاصداً 54 ميدالية ملوّنة) يليه نادي الجمهور(29 ميدالية ملوّنة) فنادي الابطال(14 ميدالية ملوّنة) .

ولدى الاناث ، تربّع نادي بترون ستارز على "عرش الصدارة" ايضاً (54 ميدالية ملونة) وحلّ نادي الجمهور وصيفاً (31 ميدالية ملونة) ونادي فينيقيا صور(18 ميدالية ملونة) في المركز الثالث.

نتائج اليوم الثالث

وفي ما يلي نتائج اليوم الثالث والأخير من البطولة:

* 100 متر حواجز ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول -بيرلا يوسف -بترون ستارز20.02 ثانية

المركز الثاني -كريستيل عبد النور -بترون ستارز 21.18 ث

*100 متر حواجز شابات تحت 20 سنة

المركز الأول- ليا ديب -بترون ستارز 18.18 ث

المركز الثاني -ماريز نصور- بلو ستارز 19.01 ث

* 200 متر ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول-آمنة كريمة -بترون ستارز 31.02 ث

المركز الثاني- باتيل أصادوريان -هومنتمن بيروت 31.06 ث

المركز الثالث- شانيل كامل -الجمهور 31.63 ث

*200 متر ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول –ألان أيوب- الأبطال 26.05 ث

المركز الثاني ريان خوري- بترون ستارز 26.73 ث

*رمي الكرة الحديدية ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول- تاليا خوري- بترون ستارز 8.10 متر

المركز الثاني -يارا حنّوش- بترون ستارز 7.90 متر

المركز الثالث -ثيا نصار -الجمهور 7.77 متر

*رمي الكرة الحديدية شابات تحت 20 سنة

المركز الأول- لوان إبراهيم- الجمهور 8.98 متر

المركز الثاني- باليغ تيكيليان- هومنتمن بيروت 7.70 متر

*200 متر شابات تحت 20 سنة

المركز الأول -هايا قبرصلي- إنتر ليبانون 26.30 ث

المركز الثاني -لولوا قرنفل -الأنصار 32.50 ث

المركز الثالث كاتيا سليم -تشامبس 34.00 ث

*الوثب الطويل ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول-أنجي ديب -بترون ستارز 4.25 متر

المركز الثاني -بيرلا يوسف -بترون ستارز 4.00 متر

المركز الثالث -كارن سماحة -تشامبس 3.69 متر

*الوثب الطويل شابات تحت 20 سنة

المركز الأول- ليا ديب -بترون ستارز 5.10 متر

المركز الثاني -ماريز نصور -بلو ستارز 4.72 متر

المركز الثالث- ماريا غارسيا صباغ -بترون ستارز 3.62 متر

*200 متر شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -كيفن عون- الجمهور 22.93 ث

المركز الثاني سامي حلو-الجمهور 24.23 ث

المركز الثالث عمار حمود- أتلتيكا 24.63 ث

*400 متر حواجز شابات تحت 20 سنة

المركز الأول- لين غزاوي -الجمهور 1.13.23 د

*سباق 400 متر حواجز شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -مارك أنطوني إبراهيم- الأنطونية 54.24 ث

*سباق 800 متر ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول -بلال نعمان -ليتز ران 2.09.83 د

المركز الثاني -حسين صولي- فينيقيا صور 2.15.67 د

المركز الثالث -ألفريد محشي -الجمهور 2.24.63 د

*800 متر شابات تحت 20 سنة

المركز الأول- يارا عريضي -الجمهور 2.42.44 د

المركز الثاني -زينب شاهين -فينيقيا صور 2.49.38 د

المركز الثالث -ميشيل بو عيد- الجمهور 3.04.29 د

*سباق 800 متر شباب تحت 20 سنة

جاد شميساني- إنتر ليبانون- 1.56.73 ( دون تصنيف )

رامز جاجي- ليتز ران 1.57.38 د ( دون تصنيف )

رائد عواضة- القلعة 2.05.80 د ( دون تصنيف )

*2000 متر موانع ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول -كريستيل عبد النور- بترون ستارز 11.34.74 د

*800 متر ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول -يارا رزق -إنتر ليبانون 2.34.00 د

المركز الثاني -جنى ترمس- إنتر ليبانون 2.34.15 د

المركز الثالث -ميا ملاك -الجمهور 2.35.50 د

*إطاحة المطرقة 5 كلغ ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول -أوسكار حنا -بترون ستارز 31.09 متر

المركز الثاني -إدغار عزيز -المريميين جبيل 24.42 متر

المركز الثالث -كارلو أهارونيان -هومنتمن بيروت 22.82 متر

*2000 متر موانع ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول كميليو رحباني بترون ستارز 9.49.29 د

المركز الثاني أنطونيو رحباني بترون ستارز 11.14.29 د

*إطاحة المطرقة 3 كلغ ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول -مريم يوسف- بترون ستارز 32.97 متر

المركز الثاني- ثيا نصار -الجمهور 28.10 متر

المركز الثالث -مانويلا حويّك- بترون ستارز 18.73 متر

*إطاحة المطرقة 4 كلغ شابات تحت 20 سنة

المركز الأول -ساندريلا حويّك -بترون ستارز 22.52 متر

*إطاحة المطرقة 6 كلغ شباب تحت 20 سنة

المركز الأول رالف نصار- الجمهور 26.44 متر (رقم قياسي وطني جديد، الرقم السابق للاعب نفسه 25.17 متر)

*مسابقة الوثب الطويل ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول -جو كامل -الجمهور 5.89 متر

المركز الثاني -إدوين داغر- المريميين جبيل 5.44 متر

المركز الثالث -حسن اللقيس -القلعة 5.16 متر

*الوثب الطويل شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -رونالد كساب -الجمهور 6.38 متر

المركز الثاني- جوي سمعان -بترون ستارز 5.14 متر

*3000 متر موانع شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -بسام الحايك -ليتز ران 11.51.30 د

المركز الثاني -مهدي أمهز -القلعة 12.12.01 د

المركز الثالث -رائد عواضة -القلعة 12.35.10 د

*3000 متر ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول- كريستيا سليم- الجمهور 16.11.36 د

المركز الثاني- نغم حسان -القلعة 16.54.26 د

*3000 متر شابات تحت 20 سنة

المركز الأول- غدير الأشقر- فينيقيا صور 12.21.31 د

المركز الثاني- فاطمة طبيخ- القلعة 16.40.02 د

*3000 متر ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول- فداء بو خزام -بلو ستارز 12.09.97 د

*رمي الكرة الحديدية ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول -أوسكار حنا -بترون ستارز 11.36 متر

المركز الثاني -كارلو أهارونيان -هومنتمن بيروت 11.33 متر

المركز الثالث -مايك يوسف -بترون ستارز 10.57 متر

*رمي الكرة الحديدية شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -ميشال فرح -بترون ستارز 10.09 متر

المركز الثاني -جاد دبيان- الأبطال 9.30 متر

*رمي القرص ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول -مريم يوسف- بترون ستارز 27.70 متر

المركز الثاني -يارا حنّوش -بترون ستارز 20.35 متر

المركز الثالث -إيلينا عبد النور -الأرز 14.12 متر

*رمي القرص شابات تحت 20 سنة

المركز الأول- لوان إبراهيم -الجمهور 27.59 متر

المركز الثاني -بيا سركيس -بترون ستارز 26.55 متر

المركز الثالث -سندريلا حويّك -بترون ستارز 19.17 متر

*10000 متر شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -علي كنعان -القلعة 38.02.85 د

*رمي القرص ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول -إدغار عزيز –المريميين جبيل 32.20 متر

المركز الثاني -مايكل غالب -بترون ستارز 25.53 متر

المركز الثالث -جاد دغيلي -الأنصار 23.03 متر

*رمي القرص شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -كريستيان سابا -الجمهور 28.63 متر

المركز الثاني -ميشال فرح -بترون ستارز 28.55 متر

*التتابع 4×100 متر شابات تحت 20 سنة

المركز الأول -الجمهور 55.79 ث

*التتابع 4×100 متر شباب تحت 20 سنة

المركز الأول- الجمهور 46.16 ث

المركز الثاني- الأبطال 48.64 ث

المركز الثالث -بترون ستارز 50.26 ث

*التتابع المتنوع (100م-200م-300م-400م) ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول -الجمهور 2.53.30 د

بترون ستارز -دون تصنيف

* التتابع 4×400 متر شابات تحت 20 سنة

المركز الأول -فينيقيا صور 5.25.28 د

* التتابع المتنوع (100م-200م-300م-400م) ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول- بترون ستارز2.24.40 د

المركز الثاني هومنتمن بيروت 2.24.46 د

المركز الثالث الأبطال 2.37.15 د

* التتابع 4×400 متر شباب تحت 20 سنة – نهائي

المركز الأول القلعة 4.04.66 د

ترتيب فرق الذكور

وفي ما يلي الترتيب النهائي لفرق الذكور :

1- بترون ستارز: 20 ميدالية ذهبية – 16 ميدالية فضية – 18 ميدالية برونزية

2- الجمهور: 15 ميدالية ذهبية – 7 ميداليات فضية – 7 ميداليات برونزية

3- الأبطال: 5 ميداليات ذهبية – 7 ميداليات فضية – 2 برونز.

4-فينيقيا صور:( 4 ذهب،7 فضة وبرونزية واحدة)

5-المريميين جبيل:(4 ذهب، 5 فضة وبرونزية).

6-الشانفيل (ديك المحدي)( 4 ذهب 1 فضة و3 برونز)

7-الأنصار(3 ذهب، 4 فضة وبرونزية)

8-القلعة(3 ذهب و3 فضة و2 برونز)

9-ليتز ران:(2 ذهب و2 فضة و2 برونز)

10-تشامبس(2 ذهب و2 فضة و1 برونز)

11-انتر ليبانون(2 ذهب وفضية واحدة وبرونزية واحدة)

12-الانطوني:2 ذهب وبرونزية

13-هومنتمن برج حمود:2 ذهب

14-هومنتمن بيروت:(1 ذهب و2 فضة و3 برونز)

15-الأأرز:1 ذهب وبرونزية.

16-بلوستارز:1 ذهب

17-المنار القلمون:2 فضة و2 برونز

18-يعقوب:1 فضة و2 برونز

19-أتليتيكا:1 فضة و1 برونز

20-الايليت: 1 برونز

ترتيب فرق الاناث

وفي ما يلي الترتيب النهائي لفرق الاناث::

1- بترون ستارز: 27 ميدالية ذهبية – 17 ميدالية فضية – 10 ميدالية برونزية

2- الجمهور: 20 ميدالية ذهبية – 4 ميدالية فضية – 7 ميدالية برونزية

3- فينيقيا صور: 7 ميدالية ذهبية – 8 ميدالية فضية – 3 ميدالية برونزية

4-انتر ليبانون(5 ذهب،2 فضة و2 برونز)

5-الشانفيل(3 ذهب و3 فضة)

6- تشامبس(2ذهب،5 فضية و6 برونز)

7-الأبطال(2 ذهب ، 1فضة و1 برونز)

8-الأرز(1 ذهب،1 فضة و5 برونز)

9-هومنتمن برج حمود(1 ذهب و1 برونز)

10-القلعة(3 فضة و3 برونز)

11-الأنصار(3 فضة و2 برونز)

12-بلوستارز(3 فضة)

13-هومنتمن بيروت(2 فضة)

14-ليتز ران(2 فضة)