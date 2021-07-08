living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة في دوامة.. السر في عقد ميسي "الفرعوني"

8
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم تعد الحياة في كتالونيا بعد الـ30 من يونيو الماضي كما كانت، الآن لم يعد رمز برشلونة وأسطورة الإقليم ليونيل ميسي منتميا إلى "البلوغرانا" بعقد.
 
ميسي لم يعد على جدول رواتب برشلونة، وبات لاعبا حرا يمكنه التوقيع مجانا للنادي الذي يريد، لكنه ينتظر ناديه السابق، الذي لا يرتبط معه سوى بتاريخ طويل من الإنجازات والأرقام القياسية.
 
العقد الفرعوني
 
الصحف الإسبانية لم تتوان عن نشر تفاصيل الاتفاق المرتقب بين ميسي وإدارة برشلونة، وسعي الأخيرة نحو الالتزام بتوفير المال اللازم لإتمام العقد الجديد.
 
أنت دائما معنا.. العبارة أنقذت إنييستا من الانتحار
 
 
صحيفة "إلموندو" الإسبانية نشرت تقريرا سابقا عن تفاصيل الاتفاق لتصف عقد ميسي بـ"الفرعوني"، في إشارة إلى البذخ والترف الذي اشتهرت به معابد ومقابر ملوك مصر القديمة.
 
وتضمنت تفاصيل العقد حصول ليونيل ميسي على 115 مليون يورو لموافقته على تجديد العقد فقط، بالإضافة إلى مكافأة ولاء لبرشلونة قدرها 78 مليون يورو.
 
ميسي يتقاضى ما يقرب من 138 مليون يورو سنويا في برشلونة منذ عام 2017، بين الثابت والمتغير، وفقا للإنجازات والبطولات والأهداف.
 
عقد مدمر
 
تركت جائحة كورونا برشلونة غارقا في ديونه، حيث أكدت الكثير من الصحف الإسبانية اقترابها من المليار يورو، وهي الخسائر المرشحة للزيادة في حالة استمرار غياب الجماهير عن ملعب "كامب نو" الذي يتسع لأكثر من 99 ألف مشجع.
 
ولكي يعيد برشلونة نجمه الأرجنتيني إلى النادي، يتعين عليه تدمير عقود أخرى والتخلي عن بعض لاعبيه لتوفير النقد اللازم لإتمام عقد أسطورته.
 
برشلونة بحاجة لخفض الرواتب من أجل إعادة ليو براتبه الضخم الذي يتخطى النصف مليون يورو أسبوعيا، وهو الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا لإدارة خوان لابورتا.
 
كما سيتسبب عقد ميسي في تدمير مسيرة نجوم آخرين في الفريق، ويعد الفرنسي أنطوان غريزمان أبرزهم، حيث بات هو المرشح الأول للرحيل نظرا لراتبه الكبير، وإمكانية بيعه بمقابل مادي ضخم.
 
إدارة النادي الكتالوني تسعى لتوفير مقدم تعاقد ميسي من خلال بيع غريزمان، وتوفير راتب الفرنسي لمنح القائد الراتب الذي يرضيه، لكي يعتمد المدير الفني رونالد كومان على الأرجنتيني ومواطنه سيرجيو أغويرو وعثمان ديمبلي في هجوم برشلونة الموسم المقبل.
 
خيارات ليونيل
 
حاول ميسي إنهاء علاقته ببرشلونة قبل بداية الموسم الماضي 2020-2021 مستعينا ببند الخلاص في العقد المنتهي، لكن إدارة النادي رفضت وتعرض اللاعب لضغوط جماهيرية أجبرته على الاستمرار.
 
وخلال فترة طلب ميسي الرحيل عن برشلونة، تلقى الكثير من العروض، كان أبرزها على الإطلاق عرضا من شركة "سيتي فوتبول جروب" مالكة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
 
ميسي حصل على عرض لا يمكن رفضه للعب في مانشستر سيتي قبل إنهاء مسيرته في الدوري الأميركي مع نادي نيويورك سيتي المملوك للمجموعة ذاتها.
 
كما أبدى باريس سان جرمان الفرنسي رغبة جامحة في الحصول على خدمات ميسي، لكن الساحر الأرجنتيني لا يزال بانتظار إدارة برشلونة قبل إعادة الحديث مع سيتي أو فتح الباب لعروض باريس سان جرمان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout