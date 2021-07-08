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مدافع إيطاليا خرج لتحية الجمهور.. فيديو يرصد صدمة عند عودته

8
JULY
2021
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موقف طريف تعرض له مدافع منتخب إيطاليا، ليوناردو بونوتشي، خلال احتفاله بالانتصار الدراماتيكي على إسبانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا مساء الثلاثاء.
 
وبعد انتهاء المباراة، وانتصار إيطاليا بركلات الترجيح، على إسبانيا، بعد التعادل بنتيجة 1-1 خلال الوقت الأصلي والإضافي، توجه المدافع المخضرم للجماهير الإيطالي في مدرجات ملعب ويمبلي.
 
وبعد أن ذهب وعانق الطليان في المدرجات، تفاجأ بونوتشي بعاملة الأمن في الملعب، وهي تمنعه من العودة لأرض الملعب، ممسكة به بقوة.
 
ويبدو أن العاملة البريطانية لم تميز بونوتشي، وظنت أنه مشجع إيطالي أراد دخول الملعب من المدرجات، قبل أن ينظر لها بونوتشي باستغراب شديد.
 
 
وبعد لحظات "محرجة"، أفلتت المسؤولة الأمنية بونوتشي، لينفجر الأخير بالضحك ويعانقها، في لقطة طريفة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
ويمارس عناصر الأمن حراسة مشددة داخل استاد ويمبلي في لندن، لضمان عدم وقوع أحداث شغب، أو انفلات أمني يهدد البطولة.
 
وقدم بونوتشي مباراة كبيرة جدا أمام الإسبان، ودافع بصلابة عن مرماه، قبل أن يسدد ركلة ترجيح ناجحة في الأوقات الحاسمة.
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