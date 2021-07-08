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بالصورة ميسي يسخر من مدافع كولومبيا بعد إهدار ركلة الجزاء

8
JULY
2021
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في مباراة دراماتيكية فجر الأربعاء، تنفس ليونيل ميسي الصعداء، بعد تأهل منتخب بلاده الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أميركا على حساب كولومبيا.
 
وبعد التعادل بنتيجة 1-1، توجهت المباراة لركلات الترجيح، حيث تفوق ميسي وزملائه بفضل حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، الذي تصدى لثلاث ركلات كولومبية.
 
ومن بين هذه الركلات الضائعة، تلك التي نفذها المدافع ياري مينا، الذي لم يسلم من سخرية شديدة من ميسي، بعد إهداره الركلة.
 
ووفقا لمصادر أرجنتينية، تقدم ميسي وبدأ بالصراخ في اتجاه مينا قائلا: "ارقص الآن.. ارقص الآن"، بعد إهدار الأخير لركلته.
 
وكان مينا قد رقص بشكل "مثير للاستفزاز"، أمام المرمى، بعد تسجيله ركلة ترجيح في مرمى الأوروغواي، بدور ربع النهائي.
 
ويبدو أن ميسي لم تعجبه حركة مينا في مباراة الأوروغواي، خاصة وأنه فعلها أمام أقرب أصدقائه، لويس سواريز، ليستغل فرصة إضاعته لركلة الجزاء، ويسخر منه.
 
وانتشر فيديو تلفظ ميسي بعبارات "ارقص الآن" بشكل لا يصدق على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشادت الجماهير بروح ميسي "القتالية" التي غابت عنه كثيرا خلال الموسم مع ناديه برشلونة.
 
وسيواجه ميسي ومنتخب الأرجنتين، مستضيف البطولة، البرازيل، في المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كوبا أميركا، فجر الأحد المقبل.
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