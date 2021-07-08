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يورو 2020.. مدرب منتخب إنجلترا يتحدث عن "العقبة الهائلة"

8
JULY
2021
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كال مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثجيت، المديح لفريقه بعد بلوغ أول مباراة نهائية في 55 عاما، لكنه حذر من أن إيطاليا ستكون "عقبة هائلة" في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، الأحد المقبل.
 
وبقي ساوثجيت ولاعبو إنجلترا على أرض الملعب للاحتفال مع الجماهير قبل أن يقرر إيقاف الاحتفالات في الوقت الحالي.
 
وقال: "كانت هناك فوضى على أرض الملعب وكنت جزءا منها. علينا الاستمتاع بحقيقة أننا بلغنا النهائي، لكن هناك عقبة هائلة للتغلب عليها".
 
وأضاف: "إيطاليا فريق قوي. فكرت في ذلك في آخر عامين. إنها تقدم أداء مذهلا وتملك مقاتلين في الدفاع مروا بكل شيء. إنها مباراة رائعة وأتطلع إليها".
 
وتابع: "سنستعيد تركيزنا ونستعد بالشكل المناسب. علينا التعافي فقد تطلب الأمر الكثير من المجهود البدني والذهني. إيطاليا تعرضت لذلك لكنها تملك يوما إضافيا للتعافي".
 
وحسم هاري كين فوز إنجلترا 2-1 في الوقت الإضافي بعد التأخر عند مرور نصف ساعة وهو الهدف الأول في شباك المنتخب في البطولة.
 
وقال ساوثجيت: "أنا فخور جدا باللاعبين. إنها مناسبة رائعة لنكون جزءا منها. الجماهير كانت مذهلة طيلة الوقت. كنا نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة. قلنا للاعبين إنه يجب أن نظهر مرونة والعودة بعد التأخر وهذا ما فعلناه.
 
وأضاف: "خضنا ثلاث مباريات للذكرى. نريد كتابة ذكريات لبلادنا. الشبان يعتقدون أنها دائما بهذه السعادة. أبلغت (بوكايو) ساكا و(جود) بيلينجهام أنها ليست كذلك دائما".
 
وكان ساوثجيت أهدر ركلة الترجيح الأخيرة لإنجلترا في الخسارة أمام ألمانيا في بطولة أوروبا 1996 وقبل ثلاث سنوات ودع كأس العالم كمدرب، لكنه كان سعيدا بقطع خطوة للأمام.
 
وأضاف: "عانينا في موسكو في ليلة مثل هذه لكننا نجحنا هذه المرة. شعرت أننا سنصل إلى ما نريده لكني كنت أعلم أنها معركة مختلفة. الدنمارك لا تحصل على التقدير المناسب وتسببت لنا في العديد من المشاكل".
 
وختم قائلا: "عندما تنتظر مثل هذه الفترة التي انتظرناها لعبور دور قبل نهائي وبالنظر إلى نقص الخبرة الدولية لبعض اللاعبين فالفريق قام بعمل مذهل".
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