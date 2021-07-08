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راموس يحط الرحال في باريس سان جرمان.. ويكشف سر "الرقم 4"

8
JULY
2021
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أعلن باريس سان جرمان الفرنسي عن ضم النجم الإسباني، سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد السابق، لتدعيم خط دفاعه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
 
ونشر سان جيرمان بيانً رسميًا على موقعه، ليؤكد على التعاقد مع راموس، وارتداء القميص رقم 4.
 
وكتب النادي الفرنسي: "رسميًا، سيرجيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي رقم 4 في قميص باريس سان جرمان، وعبر عن سعادته بإيجاد هذا الرقم".
 
وأردف راموس في تصريحات مع قناة النادي الرسمية، قائلاً: "هذا الرقم 4، أقدره كثيرًا بالخرافات، لأنني حصلت عليه منذ بداية مسيرتي، ثم رافقني طوال حياتي، ولاحقني، وجلب لي الحظ، والكثير من الانتصارات. الآن رقم 4 يعتبر جزء مني كشخص وحياتي المهنية".
 
وتابع راموس عن الرقم 4، مضيفًا "بالنسبة لي، إنه لشرف لي أن أتمكن من ارتداء هذا الرقم في مثل هذا الفريق الجميل باريس سان جرمان. لذا سيكون بالضرورة ارتداء رقمي هنا في باريس".
 
ووصل راموس إلى العاصمة الفرنسية، صباح الأربعاء، رفقة عائلته، للخضوع للكشف الطبي في سان جرمان، وبعدها وقع العقد مع النادي الفرنسي.
 
واتفق راموس مع سان جرمان على توقيع عقد لمدة موسمين، بعد وصوله في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.
 
راموس سيكون أحد أهم اللاعبين في كتيبة ماوريسيو بوكيتينو، وسيحظى بوجود زملائه السابقين مثل كيلور نافاس ودي ماريا.
 
وأشارت العديد من التقارير إلى أن راموس سيتقاضى راتبًا يقدر بـ 21 مليون يورو في الموسمين، أي قرابة 10.5 مليون يورو في الموسم الواحد.
 
ورحل راموس عن الريال بعدما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق يسهل استمرار قائد المرينغي في ملعب سانتياغو برنابيو، وتمسك راموس بعدم تخفيض أي نسبة من راتبه.
 
وكان فلورنتينو بيريز يرغب في خفض 10 بالمئة من راتب راموس، والتجديد لمدافع الريال السباق لمدة عام واحدة، لتطبيق سياسة الفرق الملكي للاعبين فوق الـ 30 عامًا.
 
وصول راموس إلى سان جرمان يعتبر الصفقة الثالثة في الميركاتو الحالي بعد التعاقد مع فينالدوم، وكذلك إعلان صفقة أشرف حكيمي، النجم المغربي الذي وصل إلى النادي الفرنسي، الثلاثاء لتدعيم مركز الظهير الأيمن. 
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