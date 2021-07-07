ATCL: الدورة السنوية المفتوحة بالتنس بين 12 و24 تموز الجاري

A + A -

ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) دورته السنوية المفتوحة بالتنس بين 12 و24 تموز الجاري على ملاعبه الستة في الكسليك تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة .

وتتواصل عملية تسجيل اللاعبين واللاعبات الراغبين بالمشاركة في الدورة.والفئات ال12 المعتمدة هي:

*ذكور:فردي رجال،زوجي رجال،زوجي رجال(فوق ال35 سنة)، قدامى(فوق ال45 سنة)،قدامى (فوق ال55 سنة)،12 سنة وما دون،14 سنة وما دون و16 سنة وما دون.

*اناث:فردي سيدات،12 سنة وما دون،14 سنة وما دون ،16 سنة وما دون.

وستجري عملية سحب القرعة الجمعة 9 تموز الجاري في مقر النادي بالكسليك .وخصّصت للفائزين جوائز مالية.

لأي معلومات تتعلق بالدورة وخاصة بالمشاركة فيها الاتصال بمدير الدورة لويس باز على الرقم: 03-954609