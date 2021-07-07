كأس الاتحاد بالعاب القوى للفئات العمرية والفرق نتائج اليوم الثاني ورقم قياسي لبشير سعد

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تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته للعام الجاري حيث نظم بطولة كأس الإتحاد بألعاب القوى 2021 للفئات العمرية والفرق على مدى ثلاثة ايام على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية – بيروت بمشاركة حوالي 400 لاعب ولاعبة ينتمون إلى 20 ناد إتحادي بحضور رئيس الإتحاد رولان سعادة ، نائبة الرئيس ناديا نعمة ، أمين السرّ العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيفركيان وأعضاء الهيئة الإدارية جوزف ساسين، فيليب بجاني، نديم عبود، أيمن شامي وكاتيا راشد. كما تمّ إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية للحماية من وباء كورونا. وشهد اليوم الثاني تسجيل رقم قياسي وطني جديد لبشير سعد من نادي المريميين جبيل لفئة الأحدث ومقداره 35.55 متراً و الرقم السابق لأديمار حويّك من نادي بترون ستارز مقداره 32.58 متر.

اليوم الثاني

وفي ما يلي نتائج اليوم الثاني :

* 50 متر حواجز ( 0.65 متر ) صغيرات إناث تحت 14 سنة

المركز الأول- أنطونينا عيسى -بترون ستارز 10.66 ثانية

المركز الثاني- جانيتا فياض -بترون ستارز 11.01 ث

المركز الثالث- يارا محمود -تشامبس 11.31 ث

* 50 متر حواجز ( 0.65 متر ) صغار ذكور تحت 14 سنة

المركز الأول -مالك الحوت -الأنصار 9.75 ث

المركز الثاني -علي حسان -نادي يعقوب 10.91 ث

المركز الثالث -رضا صالح -نادي يعقوب 12.43 ث

* 80 متر حواجز ( 0.83 متر ) أحداث تحت 16 سنة

المركز الأول- مشهور -سحمراني بترون ستارز 14.64 ث

المركز الثاني- عماد سكر -بترون ستارز 15.05 ث

المركز الثالث -لويس فيليب بجاني - الجمهور 15.84 ث

* 120 متر صيصان إناث تحت 12 سنة

المركز الأول -صوفي طنوس- بترون ستارز 19.18 ث

المركز الثاني -ماريا الفران -فينيقيا صور 20.04 ث

المركز الثالث -تيا سيرينا زيدان- الأرز 21.25 ث

* 120 متر صيصان ذكور تحت 12 سنة

المركز الأول-جاد ديب -بترون ستارز 19.33 ث

المركز الثاني -محمود ماضي -الأنصار 19.89 ث

المركز الثالث -بيتر رزوق -الشانفيل 20.42 ث

* إطاحة المطرقة ( 3 كلغ ) حديثات تحت 16 سنة

المركز الأول- لايا حرب -بترون ستارز 18.97 متر

* 150 متر حديثات تحت 16 سنة

المركز الأول -ماريا نصار-الجمهور 21.63 ث

المركز الثاني -سوسن زين -فينيقيا صور 23.12 ث

المركز الثالث -سارة عطوي -فينيقيا صور 23.24 ث

* 120 متر صغيرات إناث تحت 14 سنة

المركز الأول- ماريا بشارة -الجمهور 17.76 ث

المركز الثاني- غلوريا قمر -تشامبس 18.12 ث

المركز الثالث- أنجيلينا كريس كعدي- بترون ستارز 18.26 ث

* إطاحة المطرقة صغار ذكورتحت 14 سنة

المركز الأول -حسن محمود- بترون ستارز 20.25 متر

المركز الثاني -دايف شاهين- المريميين جبيل 19.14 متر

المركز الثالث -كريستيان خوري- المريميين جبيل 17.82 متر

* مسابقة إطاحة المطرقة صغيرات إناث تحت 14 سنة

المركز الأول -كريستينا معوض -بترون ستارز 25.26 متر

المركز الثاني -جوي زغيب -بترون ستارز 14.44 متر

* إطاحة المطرقة أحداث تحت 16 سنة

المركز الأول- بشير سعد –المريميين جبيل 35.55 متر ( رقم قياسي وطني جديد ، الرقم السابق لأديمار حويّك من بترون ستارز 32.58 متر )

المركز الثاني- أديمار حويّك- بترون ستارز 30.75 متر

المركز الثالث -إيزاي طانيوس -بترون ستارز 27.02 متر

* الوثب الثلاثي أحداث تحت 16 سنة ذكور

المركز الأول -إدي أيوب -بترون ستارز 10.79 متر

المركز الثاني -مارون صعيبي-الجمهور 9.83 متر

المركز الثالث -إيليا كامل الجمهور- 9.47 متر

* الوثب الثلاثي ناشئين تحت 18 سنة ذكور

المركز الأول -جو كامل الجمهور 12.01 متر

المركز الثاني - إدوين داغر –المريممين جبيل 11.70 متر

المركز الثالث -جوني نهرا -بترون ستارز 11.15 متر

* الوثب الثلاثي شباب تحت 20 سنة ذكور

المركز الأول -رونالد كساب -الجمهور 13.12 متر

المركز الثاني- جوي سمعان- بترون ستارز 11.35 متر

* الوثب الثلاثي تحت 14 سنة إناث

المركز الأول- نسرين معوّض-بترون ستارز 8.47 متر

المركز الثاني- أنطونينا عيسى- بترون ستارز 8.08 متر

المركز الثالث- يارا محمود- تشامبس 7.84 متر

* الوثب الثلاثي تحت 18 سنة إناث

المركز الأول- أنجي ديب- بترون ستارز 9.03 متر

* الوثب الثلاثي تحت 20 سنة إناث

المركز الأول -غاييل عبد النور- الجمهور 9.23 متر

المركز الثاني -ماريا غراسيا صباغ -بترون ستارز 8.61 متر

* نتائج سباق 150 متر أحداث تحت 16 سنة

المركز الأول- كيفين أرتون -الجمهور 18.09 ث

المركز الثاني- ديمي كريس كعدي -بترون ستارز 19.60 ث

المركز الثالث -حسين كمونة- نادي يعقوب 21.08 ث

*400 متر ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول -جنا ترمس- إنتر ليبانون 1.11.15 د

المركز الثاني -ماريا شلهوب- فينيقيا صور 1.16.93 د

المركز الثالث -ميريم شرف- القلعة 1.18.91 د

* نتائج سباق 120 متر صغار ذكور تحت 14 سنة

المركز الأول -سامي فتوح- الأبطال 17.03 ث

المركز الثاني -يعقوب المقداد- الأنصار 17.38 ث

المركز الثالث -مجد عريضي الجمهور 17.61 ث

* 400 متر ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأولألفرد محش الجمهور 59.50 ث

المركز الثان أنطوني تنور الأبطال 1.02.02 د

المركز الثال كاميليو رحبان بترون ستارز 1.04.55 د

* 400 متر شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -مارك أنطوني إبراهيم- الأنطونية 49.10 ث

المركز الثاني -سامي حلو -الجمهور 55.31 ث

المركز الثالث- رالف نصار -الجمهور 57.08 ث

*600 متر صيصان إناث تحت 12 سنة

المركز الأول -هيفاء الفران -فينيقيا صور 2.02.79 د

المركز الثاني- لمى مصطفى- ليتز ران 2.14.45 د

المركز الثالث- تيا سيرينا زيدان- الأرز 2.17.08 د

* 600 متر صيصان ذكور تحت 12 سنة

المركز الأول- باولو نخلة - الشانفيل 2.01.58 د

المركز الثاني-آدم الفران -فينيقيا صور 2.05.54 د

المركز الثالث- خالد المصري- الإيليت 2.15.05 د

*1000 متر أحداث تحت 16 سنة

المركز الأول- إبراهيم حيدر- إنتر ليبانون 2.53.53 د

المركز الثاني- محمد عز الدين- فينيقيا صور 2.53.69 د

المركز الثالث- وليم فركوح- الأرز 3.06.42 د

* 1000 متر صغار ذكور تحت 14 سنة

المركز الأول -نديم عباس- فينيقيا صور 3.19.99 د

المركز الثاني- علي فرهود- فينيقيا صور 3.20.28 د

المركز الثالث -جايمس طه -الجمهور 3.41.68 د

* 1000 متر حديثات تحت 16 سنة

المركز الأول-ناي مصطفى- الجمهور 3.33.22 د

المركز الثاني -نينار حسين -فينيقيا صور 3.38.07 د

المركز الثالث -شاينا كترا -الأرز 4.09.83 د

* سباق 400 متر شابات تحت 20 سنة

المركز الأول- يارا عريضي -الجمهور 1.04.62 د

المركز الثاني- زوي داغر -بلو ستارز 1.05.03 د

المركز الثالث- ميشال بو عيد- الجمهور 1.16.34 د

* سباق 1000 متر صغيرات إناث تحت 14 سنة

المركز الأول -سمى مصطفى -الجمهور 3.28.90 د

المركز الثاني-نور طبيخ -القلعة 3.51.47 د

المركز الثالث -زينب طبيخ- القلعة 4.04.36 د

* نتائج مسابقة رمي الرمح صغيرات تحت 14 سنة

المركز الأول -ريتا جريش- بترون ستارز 10.03 متر

المركز الثاني- ماريا جريش- بترون ستارز 7.20 متر

* رمي الرمح حديثات تحت 16 سنة

المركز الأول- لوسي أنطون-بترون ستارز 26.10 متر

المركز الثاني- لايا حرب -بترون ستارز 19.83 متر

المركز الثالث- لين أبي مصلح- الأبطال 19.31 متر

* رمي الرمح ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول- لوسيانا سحمراني -بترون ستارز 22.16 متر

المركز الثاني -منويلا حويّك -بترون ستارز 21.79 متر

* رمي الرمح شابات تحت 20 سنة

المركز الأول -بيا سركيس- بترون ستارز 27.08 متر

المركز الثاني-ساندرا سليمان- بترون ستارز 19.89 متر

* 1500 متر ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول- يارا رزق- إنتر ليبانون 5.13.55 د

المركز الثاني -ميا ملاك- الجمهور 5.44.10 د

المركز الثالث -إسراء عز الدين- فينيقيا صور 6.41.86 د

* 1500 متر شابات تحت 20 سنة

المركز الأول- غدير الأشقر- فينيقيا صور 5.48.50 د

المركز الثاني- زينب شاهين- فينيقيا صور 6.11.59 د

المركز الثالث-فاطمة طبيخ -القلعة 7.07.82 د

* 1500 متر ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول -حسين صولي- فينيقيا صور 4.35.48 د

المركز الثاني -بلال نعمان- ليتز ران 4.43.43 د

المركز الثالث -آرمين يغيايان -هومنتمن بيروت 5.32.95 د

* 1500 متر شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -جاد شميساني- إنتر ليبانون 4.02.87 د

المركز الثاني- رامز جاجي -ليتز ران 4.09.66 د

المركز الثالث -سيرج تشولكيان- ليتز ران 4.30.48 د

* الوثب العالي صيصان ذكور تحت 12 سنة

المركز الأول -رافاييل ضاهر -بترون ستارز 1.15 متر

المركز الثاني -جيسون جبيلي- الشانفيل 1.05 متر

المركز الثالث -جورج الحولي- بترون ستارز 1.00 متر

* الوثب العالي صغار ذكور تحت 14 سنة

المركز الأول -عباس عقيل-الأبطال 1.15 متر

* الوثب العالي أحداث ذكور تحت 16 سنة

المركز الأول -يورغو الغريب- تشامبس 1.45 متر

المركز الثاني -مارون صعيبي- الجمهور 1.30 متر

* الوثب العالي ناشئين ذكور تحت 18 سنة

المركز الأول- أنطوني تنوري- الأبطال 1.73 متر

المركز الثاني- بيتر صقر-الأبطال 1.55 متر

المركز الثالث -شربل فرنسيس -بترون ستارز 1.50 متر

*الوثب العالي شباب ذكور تحت 20 سنة

المركز الأول- أنطوني عون -الأبطال 1.73 متر

*2000 متر موانع أحداث تحت 16 سنة

المركز الأول -مشهور سحمراني- بترون ستارز 10.17.50 د

المركز الثاني -محمد رعد -القلعة 10.26.71 د

* 100 متر ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول -جوي تنكريان- هومنتمن بيروت 12.17 ث

المركز الثاني- حسن اللقيس- القلعة 12.48 ث

المركز الثالث -آلان أيوب -تشامبس 12.58 ث

*5000 متر شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -علي كنعان- القلعة 16.32.96 د

المركز الثاني -شربل منصور- إنتر ليبانون 18.51.99 د

المركز الثالث- بسام الحايك- ليتز ران 19.40.29 د

* 100 متر ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول- كارن سماحة- تشامبس 14.53 ث

المركز الثاني- أمينة كريمة-بترون ستارز 14.60 ث

المركز الثالث- شانيل كامل- الجمهور 14.62 ث

* 100 متر شباب تحت 20 سنة

المركز الأول -كيفين عون -الجمهور 11.67 ث

المركز الثاني -عمار حمود -أتلتيكا 12.22 ث

المركز الثالث -هادي حرب -الأنطونية 12.29 ث

* 100 متر شابات تحت 20 سنة

المركز الأول- هايا قبرصلي -إنتر ليبانون 12.68 ث

المركز الثاني- لين غزاوي- الجمهور 13.29 ث

المركز الثالث -غاييل عبد النور- الجمهور 14.67 ث

4*الوثب العالي صيصان إناث تحت 12 سنة

المركز الأول- لين ربيز - الشانفيل 1.00 متر

المركز الثاني- كاليا واكيم- الشانفيل 1.00 متر

المركز الثالث -مايا نابلسي -إنتر ليبانون 0.95 متر

* الوثب العالي صغيرات إناث تحت 14 سنة

المركز الأول- ميكاييلا أبي ضاهر- بترون ستارز 1.20 متر

المركز الثاني- سيرين ماضي- الأنصار 1.15 متر

المركز الثالث -جانيت فياض -بترون ستارز 1.05 متر

* الوثب العالي حديثات إناث تحت 16 سنة

المركز الأول -لوسي أنطون- بترون ستارز 1.20 متر

المركز الثاني -سيلينا أبو صالح -الأنصار 1.10 متر

* الوثب العالي شابات إناث تحت 20 سنة

المركز الأول -ميساء معوّض -الجمهور 1.65 متر

* رمي الرمح صغار ذكور تحت 14 سنة

المركز الأول-إدغار حويّك -بترون ستارز 24.13 متر

المركز الثاني -حسين نصر الدين- الأبطال 22.85 متر

المركز الثالث -جيوفاني معوّض- بترون ستارز 13.73 متر

* رمي الرمح أحداث ذكور تحت 16 سنة

المركز الأول -إليو إسطيفان -بترون ستارز 33.79 متر

المركز الثاني -عمر الداعوق- الأنصار 32.55 متر

المركز الثالث -ميكايل طنوس -بترون ستارز 21.89 متر

* رمي الرمح ناشئين ذكور تحت 18 سنة

المركز الأول- روي أبي شاهين- بترون ستارز 25.92 متر

المركز الثاني- نادر العلي -الأبطال 25.21 متر

المركز الثالث- ميكايل فرنسيس- بترون ستارز 20.40 متر

* رمي الرمح شباب ذكور تحت 20 سنة

المركز الأول -موريس الحاج –المريميين جبيل 28.69 متر

*سباق البدل 4×50 متر صيصان إناث تحت 12 سنة

المركز الأول -الشانفيل 34.26 ث

المركز الثاني -الأرز 34.85 ث

المركز الثالث-بترون ستارز 37.50 ث

* سباق البدل 4×50 متر صيصان ذكور تحت 12 سنة

المركز الأول - الشانفيل 32.94 ث

المركز الثاني- بترون ستارز 33.25 ث

* نتائج سباق المشي ناشئات تحت 18 سنة إناث

المركز الأول -كريستيا سليم -الجمهور 37.21 د

60- نتائج سباق المشي حديثات تحت 16 سنة

المركز الأول- جوليا كرم- الأرز 28.01 د

*سباق المشي أحداث تحت 16 سنة

المركز الأول -جون طاه -الجمهور 24.59 د

* سباق البدل 4×60 متر صغيرات إناث تحت 14 سنة

المركز الأول -بترون ستارز 36.90 ث

المركز الثاني -تشامبس 37.66 ث

*سباق البدل 4×60 متر صغار ذكور تحت 14 سنة

المركز الأول -بترون ستارز 37.68 ث

المركز الثاني -فينيقيا صور 37.85 ث

المركز الثالث -الأبطال 38.07 ث

* سباق البدل 4×80 متر حديثات تحت 16 سنة

المركز الأول- الجمهور: 51.61 ث

المركز الثاني- فينيقيا صور: 54.89 ث

المركز الثالث- الأرز: 1.01.16 د

* سباق البدل 4×80 متر أحداث تحت 16 سنة

المركز الأول- الجمهور 44.28 ث

المركز الثاني- بترون ستارز 44.89 ث

ملاحظة:مرفقة صورتان وكلامهما:

رقم 11-من مسابقة الوثب العالي

رقم 22-من احد السباقات