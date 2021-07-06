رماية: مروان عبد اللطيف بطل المرحلة الثانية من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ) ممتاز

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الثانية لبطولة لبنان لسنة 2021 في الرماية على الأطباق من الحفرة الأولمبية (تراب) للفئة (أ) ممتاز والتي اجريت على حقل نادي "ليبانون كاونتري كلوب".

شارك في المسابقة 34 رامياً من الفئة (أ) .

وأقيمت المسابقة بحضور رئيس نادي ليبانون كاونتري كلوب جهاد حيدر وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-ألان موسى : 110/125

-ايلي بجاني : 110/125

-أكرم حماده : 109/125

-مروان عبد اللطيف : 107/125

-شادي قربان : 107/125

-وليد النجار : 107/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدة على 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

وجاءت النتائج النهائية على الشكل التالي:

-المركز السادس الرامي شادي قربان وحصل على 16 من أصل 25

-المركز الخامس الرامي وليد النجار وحصل على 22 من أصل 30

-المركز الرابع الرامي أكرم حماده وحصل على 26 من أصل 35

-المركز الثالث الرامي ألان موسى و حصل على 32 طبق من أصل 40

-المركز الثاني الرامي ايلي بجاني وحصل على 39 طبق من أصل 50.

وأحرز المركز الأول الرامي مروان عبد اللطيف وحصل على 41 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية . أشرف على التحكيم ناجي الهاشم.