في حال تمديد عقده.. "تاريخ من نوع خاص" ينتظر ميسي

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أصبح مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، القائد الأسطوري للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، الشغل الشاغل لكافة عشاق كرة القدم في العالم بأسره، بعد نهاية عقد "البرغوث" بشكل رسمي في "كامب نو" وعدم اتضاح الرؤية حتى الآن بشأن مستقبله.

وانتهى بالفعل بشكل رسمي تعاقد ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني في الثلاثين من يونيو الماضي، ليصبح الأسطورة الأرجنتينية حرا بلا عقود، بعد مسيرة داخل القلعة الكتالونية دامت 17 عاما، ليصبح من حقه التوقيع لأي ناد "مجانا" في الفترة المقبلة.

مستقبل ميسي

وتحدثت تقارير صحفية أرجنتينية مؤخرا عن تطور جديد بشأن مستقبل أحد أهم اللاعبين في العالم، بعد نهاية عقده.

وذكرت شبكة "TYC" الأرجنتينية أن "الوقت ينفذ في برشلونة وميسي لم يعطِ أية علامات دالة على مستقبله معهم حتى الآن"، مشيرة إلى أن "البرغوت" سيعلن عن قراره النهائي في الأيام القليلة المقبلة.

وتابعت أن مسؤولي برشلونة يمتلكون "أفكارا جديدة" لإقناع ميسي بالبقاء، من خلال وعود يحصل عليها اللاعب عندما تنتهي مسيرته بأن يظل مرتبطا بالنادي الكتالوني.

من جانبه، ربطت تقارير الصحافة الإسبانية مستقبل ميسي مع برشلونة بعدة مخاوف تتعلق باللعب المالي النظيف، الذي يتطلب من مسؤولي البارسا خفض رواتب لاعبي الفريق الكتالوني، لاستيعاب عقد الأسطورة الأرجنتينية من الناحية المالية.

وتذكر صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير حديث لها، أن اللاعب نفسه لديه مخاوف بشأن العقد الجديد مع برشلونة، لأنه يريد أن "تتضح" الأمور الضريبية، لا سيما وأن عرض البارسا لميسي يتضمن سفره إلى الولايات المتحدة في غضون عامين، مما سيضعه في مشاكل ضريبة جديدة بشأن أمواله المؤجلة لدى النادي الكتالوني.

تاريخ من نوع خاص

ومن المنتظر أن يقدم ميسي صاحب الـ34 عاما على تحقيق تاريخ جديد رفقة برشلونة الإسباني، حال توقيعه على عقد لتمديد فترة بقائه في "كامب نو"، ليدخل قائمة اللاعبين الذين قضوا مسيرتهم الكروية كاملة مع فريق واحد فقط.

باولو مالديني

أبرز هؤلاء هو المدافع الأشهر في تاريخ الدوري الإيطالي باولو مالديني، الذي مثل ميلان خلال 25 عاما وحصد رفقة "الروسونيري" 25 لقبا بإجمالي 902 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة ميلان.

وكانت أول مشاركة له مع ميلان في سن السادسة عشرة عام 1985 بينما "علّق حذاءه" في عام 2009.

وحصد مالديني 7 ألقاب لبطولة الكالتشيو رفقة ميلان و5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقب كأس إيطاليا، و5 ألقاب كأس السوبر الإيطالي، ونفس العدد لكأس السوبر الأوروبي، ولقبين كأس الإنتركونتيننتال، ولقب وحيد لكأس العالم للأندية.

فرانشيسكو توتي

قضى الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي رفقة فريقه روما ربع قرن، شارك خلالها في 786 مباراة، وسجل 307 أهداف في جميع المسابقات، وهو ثاني أفضل هداف على الإطلاق في تاريخ الدوري الإيطالي، برصيد 250 هدفا.

وحصد توتي مع روما لقب الدوري الإيطالي في مناسبة وحيدة، وكأس إيطاليا في مناسبتين، وفي مثلهما كأس السوبر الإيطالي، بينما علق حذاءه في نهاية موسم 2016/2017.

جيمي كاراغر

النجم الإنجليزي جيمي كاراغر، بدأ مسيرته الكروية مع نادي ليفربول عام 1996، واستمرت 17 عاما حتى موسم 2013، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف فقط في إجمالي 508 مباراة خاضها رفقة الريدز.

حصد المدافع الإنجليزي لقب الكأس في إنجلترا بمناسبتين ولم يفز بأي دوري، بينما حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بعد فوزه على ميلان بركلات الترجيح في نهائي إسطنبول.

ريان جيجز

الويلزي ريان جيجز، معشوق جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، قضى 15 عاما داخل جدران قلعة "أولدترافورد"، وتمكن من حصد 34 لقبا من بينهم 13 لقبا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين بدوري أبطال أوروبا.

كما حاز على 4 كؤوس للقب الاتحاد الإنجليزي من خلال 963 مباراة خاضها رفقة الشياطين الحمر في جميع المسابقات.

ليونيل ميسي

وأخيرا ينتظر النجم الأرجنتيني ميسي تاريخا خاصا رفقة برشلونة، حيث انضم إلى البارسا وهو في سن الثالثة عشرة، وشارك لأول مرة في الدوري الإسباني عندما كان عمره 17 عاما في أكتوبر 2004، في مسيرة استمرت 17 عاما حتى الآن، وقابلة للزيادة.

وحصد ميسي رفقة برشلونة لقب الدوري الإسباني 10 مرات، وبطولة كأس ملك إسبانيا 7 مرات، والسوبر الإسباني 8 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3، كما حقق لقب كأس العالم للأندية.