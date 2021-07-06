living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرجات ملاعب إنجلترا تستقبل الجماهير بسعة كاملة قريبا

6
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سترحب الاستادات الرياضية في إنجلترا بالجماهير بسعة كاملة بدءا من 19يوليو الجاري، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن المرحلة القادمة من تخفيف قيود كوفيد-19، الاثنين.
ووفقا للاقتراح الذي سيخضع لتصويت يوم 12 يوليو سترفع كل القيود المتبقية في البلاد.
 
ومع إلغاء إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم إلزامية ارتداء الكمامات، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بعض الأماكن ربما تطلب استخدام جواز سفر لقاح كورونا للدخول.
 
وقال في مؤتمر صحفي: "بدءا من الخطوة الرابعة سترفع كل القيود القانونية على أعداد التجمعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة".
 
وتعني الخطوة أن الاستادات يمكن أن تمتلئ بالمشجعين في بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 13 أغسطس.
 
ومُنع حضور الجماهير تماما أو سُمح بأعداد محددة منها في الملاعب الرياضية منذ ظهور وباء كوفيد-19 في بريطانيا في مارس العام الماضي.
 
وضمن التجارب ستسمح بطولة ويمبلدون للتنس بأعداد أكبر من الجماهير بدءا من مباريات دور الثمانية للفردي، الثلاثاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout