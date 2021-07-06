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البرازيل إلى نهائي كوبا أميركا.. نيمار يتمنى مواجهة الأصدقاء

6
JULY
2021
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قال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إنه يتمنى مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم، وليس لديه شك في إمكانية تفوق أصحاب الأرض على المنتخب الغريم.
 
وفازت البرازيل 1-صفر على بيرو في قبل النهائي في ريو دي جانيرو، مساء الاثنين، بهدف لوكاس باكيتا في الدقيقة 35، لتضمن الظهور في نهائي المسابقة القارية في استاد ماراكانا يوم السبت.
 
وستقام المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين الأرجنتين وكولومبيا مساء الثلاثاء.
 
وقال نيمار مبتسما: "أريد الأرجنتين وأشجعها. لدي أصدقاء هناك، وفي النهائي ستفوز البرازيل".
 
والتقى المنتخبان لآخر مرة في نهائي كوبا أميركا في 2007، وحينها فازت البرازيل 3-صفر في فنزويلا، وإذا تكرر النهائي بين الغريمين، سيكون الأمر مرتقبا بالنسبة للكثيرين.
 
وإذا حدثت هذه المواجهة، فإنها ستمثل مقابلة بين اثنين من أفضل لاعبي الرقم 10 في الوقت الحالي في عالم كرة القدم، وهما نيمار وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.
 
وتألق اللاعبان في البطولة حتى الآن، وسجل نيمار هدفين وصنع ثلاثة أهداف، بينما أحرز ميسي أربعة أهداف وصنع العدد ذاته.
 
وتحمل البرازيل لقب كوبا أميركا ولديها أفضلية اللعب على أرضها في المسابقة التي كان من المفترض إقامتها بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا.
 
وحرمت كولومبيا من استضافة البطولة بعد احتجاجات مناهضة للحكومة واعتقال الكثيرين، بينما انسحبت الأرجنتين في اللحظات الأخيرة من التنظيم بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكوفيد-19.
 
وغاب نيمار عن فوز البرازيل بكوبا أميركا على أرضها منذ عامين، لكنه سبق أن قادها لحصد لقب كأس القارات 2013 والميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016.
 
وفي المقابل، أحرز ميسي كل لقب ممكن مع ناديه برشلونة، لكنه لا يزال يبحث عن أول لقب كبير للأرجنتين منذ الفوز بكوبا أميركا 1993.
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