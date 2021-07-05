سلة :معسكر تدريبي لسيدات نادي ليدرز

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انخرط فريق نادي "ليدرز" للسيدات بكرة السلة في معسكر تدريبي في قنوبين بشري تحت اشراف المدرب ايلي سلامة استعداداً لبطولة لبنان للدرجة الثالثة للسيدات .وتضمّن المعسكر حصتين تدريبيتين يومياً حيث عمل الجهاز الفني بقيادة سلامة على تطوير المستوى الفني واللياقة البدنية للاعبات .

وواكب التحضيرات رئيس النادي ميشال بو عبدو ومدير النادي داني شقير حيث أكد بو عبدو ان المعسكر التدريبي يأتي في سياق تحضيرات الفريق للاستحقاقات المقبلة مشيراً الى أن الفريق سيخوض مباريات ودية في مرحلة لاحقة للوقوف على جهوزيته الفنية منوهاً بكفاءة المدرب سلامة وبروح المسؤولية للاعبات اللواتي ستدافعن عن ألوان النادي.

وفي ختام المعسكرالتدريبي ، زارت بعثة النادي الأماكن السياحية في قضاء بشرّي.