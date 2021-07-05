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النادي اللبناني للسيارات والسياحة: السباق الثالث للسرعة الأحد بعمشيت وتأجيل رالي جزين الى 25 تموز

5
JULY
2021
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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)السباق الثالث للسرعة (سبيد تست) الأحد المقبل الواقع فيه 11 تموز الجاري في " أرينا فينتوس"(عمشيت) .ويندرج السباق ضمن اطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري.
 
وانطلقت عملية التسجيل للمشاركين في السباق في  مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم في الكسليك .وحدّد آخر موعد للمشاركة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 9 تموز الجاري على أن يعلن النادي المنظّم اللائحة النهائية  للسائقين وسياراتهم  ظهر السبت .تتضمّن المسابقة ثلاث طلعات رسمية على ان تنطلق أولى الطلعات عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الأحد.
 
رالي جزين
 
على صعيد آخر، أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة عن تأجيل رالي جزين  من 18 تموز الى 25 تموز الجاري لارتباط عدد من بلدات قضاء جزين بالعديد  من المناسبات .وستقام الجولة الأولى من بطولة لبنان للدريفت(الانجراف)  للعام الجاري   السبت 17 تموز الجاري وستليها مسابقة "رد بل كار بارك دريفت" في 18 تموز الجاري .
 
يشار الى أن رالي جزين هو المرحلة الثانية من بطولة لبنان للراليات لعام 2021 بعد رالي الربيع الذي اقيم الشهر الفائت.
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