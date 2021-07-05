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"يورو 2020".. ماذا يخبرنا التاريخ عن مواجهات "المربع الذهبي"

5
JULY
2021
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يتأهب محبو كرة القدم حول العالم لمتابعة مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة "يورو 2020"، والمقرر إقامتها الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط آمال المشجعين باستمرار المتعة التي لم تغب عن البطولة الأوروبية منذ انطلاقها.
وتمكن المنتخب الإنجليزي من الفوز على نظيره الأوكراني برباعية نظيفة، ليلتقي بالدنمارك في دور الـ 4، بعد فوز فريق "عصابة أولسن" على التشيك بنتيجة هدفين مقابل هدف.
 
على الجهة الأخرى، سيلتقي المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي، بعد فوز الإسبان على سويسرا بركلات الترجيح، بينما انتصرت إيطاليا على بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف.
 
فماذا يخبرنا التاريخ عن مواجهات "المربع الذهبي" ببطولة يورو 2020؟
 
تفوق إيطالي بالبطولات الكبرى
 
التقى المنتخبان الإسباني والإيطالي خلال 37 مواجهة، تمكن خلالهم كل فريق من تحقيق الفوز على الآخر 11 مرة، بينما حسم التعادل نتيجة 15 مباراة.
 
وخلال البطولات الكبرى (اليورو وكأس العالم)، تقابل الفريقان 10 مرات، نجح خلالها الإيطاليون في تحقيق الفوز بخمس مواجهات، بينما فازت إسبانيا في مباراة وحيدة، وانتهت 4 لقاءات بالتعادل بين المنتخبين.
 
ويعد نهائي بطولة "يورو 2012" واحدا من أبرز المباريات التي جمعت المنتخبين، إذ انتهى بفوز الإسبان برباعية نظيفة ليحقق لقب اليورو للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة في تاريخهم.
 
وفي عام 1980، تقابل المنتخبان للمرة الأولى في بطولة "اليورو"، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
 
كما شهد الدور ربع النهائي من بطولة "يورو 2008"، مواجهة إسبانية إيطالية انتهت بفوز الإسبان بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين، لينجح منتخب "لاروخا" في حصد لقب البطولة.
 
وآخر المواجهات التي جمعت المنتخبين كانت في تصفيات بطولة كأس العالم 2018، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليفوز الإسبان في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.
 
رسالة طمأنة للإنجليز
 
في المقابل، سيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الدنماركي، في المباراة السادسة التي تجمعهما في بطولة اليورو.
 
وشهدت مواجهات الفريقين السابقة بـ"اليورو"، فوز منتخب الأسود الثلاثة في مواجهتين، وحققت الدنمارك الانتصار في مباراة وحيدة، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين.
 
وتقابل المنتخبان في 22 مواجهة، نجح خلالهم المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز في 12 مباراة، وفاز الدنماركيون في 4 مواجهات، بينما تعادل الفريقان في 6 مباريات.
 
ويعد لقاء الفريقين بدور المجموعات في بطولة "يورو 78"، هو الأكثر إثارة في تاريخ مواجهات إنجلترا والدنمارك، حيث شهدت المباراة تسجيل 7 أهداف، وانتهى بفوز الإنجليز بنتيجة 4-3.
 
وآخر المواجهات التي جمعت الفريقين، كانت بمنافسات دوري "الأمم الأوروبية 2020"، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفازت الدنمارك في مباراة الإياب بهدف نظيف.
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