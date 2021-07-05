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اتحاد المبارزة أطلق موسمه الألقاب لبو خليل وجدعون وابو عراج وديب و"حصة الأسد" لللمون لاسال

5
JULY
2021
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افتتح الاتحاد اللبناني للمبارزة روزنامة بطولاته لموسم ٢٠٢١  بإقامة اربع بطولات في قصر الرياضة بنادي المون لاسال- عين سعادة بمشاركة أندية المون لاسال، البرج عينطورة، التعاضد، الجمهور، سبورتنغ هاي، القلب الاقدس والروضة الرياضي (الدكوانة) بحضور رئيس الاتحاد جهاد سلامة والأمين العام الدكتور عماد نحاس وأعضاء الاتحاد اميل كرم (رئيس لجنة البطولات) و طوني درزي (رئيس لجنة البروتوكول) وربيع رعيدي (رئيس لجنة التسويق). 
 
اما النتائج الفنية فجاءت على الشكل التالي: 
 
في فئة سيف المبارزة لفئة البراعم (١٣ سنة وما دون) ذكور، فاز لويس ديب من البرج عينطورة على لاعب المون لاسال شربل  الجلبوط (5-4).وفي ما يلي الترتيب النهائي:
 
1. لويس ديب ( البرج عينطورة)
٢. شربل الجلبوط (المون لاسال)
٣.  راي داوود ( البرج عينطورة)
٣.  ماتيو القاعي ( البرج عينطورة) 
اما في سلاح الشيش للشبلات (١٧ سنة ما دون)، فحافظت لاعبة المون لاسال تيا ابو عراج على لقبها بعد فوزها على زميلتها في النادي جوانا فرجيان (15-5).زفي ما يلي الترتيب النهائي:
 
١.  تيا ابو عراج (المون لاسال)
٢. جوانا فرجيان (المون لاسال)
٣.  كارن المصري (المون لاسال)
٣.  اماني عويدات ( التعاضد) 
 
وفي فئة سيف المبارزة للناشئات فازت لاعبة نادي المون لاسال لين جدعون على زميلتها في النادي ماري جو ابو جودة (15-11)  في المباراة النهائية.وفي ما يلي الترتيب:
١.  لين جدعون (المون لاسال)
٢.  ماري جو ابو جودة ( المون لاسال)
٣.  تيا ابو عراج (المون لاسال)
٣.  لين داوود (البرج عينطورة) 
 
وفي سيف الحسام (رجال) للفئة العامة فازلاعب نادي المون لاسال كارل بو خليل باللقب يعد  مباراة نهائية مثيرة على لاعب نادي الجمهور وسام داوود (15-10) وأحرز لقب بطولة لبنان.وفي ما يلي النتائج:
١.  كارل بو خليل (المون لاسال)
٢.  وسام داوود (الجمهور)
٣.  جيف خراط (المون لاسال)
٣.  مارك الراعي (البرج عينطورة) 
 
وفي الحصيلة النهائية للميداليات، حصد نادي المون لاسأل على الحصة الاكبر من الالقاب والميداليات: 3 القاب من أصل اربعة  و 9 ميداليات ملونة (3 ذهب و 3 فضة و3 برونز) من اصل 16 ممكنة.
 
اشرف على المباريات رئيس اللجنة الفنية زياد ابو عراج و طاقم حكام برئاسة رئيس لجنة الحكام العميد المتقاعد  الدكتور ميشال يوسف والحكام الدوليين كلودين رزق وزياد الجلبوط والحكم الآسيوي ريتا ابو جودة والحكام الاتحاديين بهيج شرانق واميل كرم. 
 
وتجدر الإشارة بتواجد اللجنة الطبية بحضور المعالج الفيزيائي جيوسيبي حداد اثناء المباريات للإشراف الطبي ومتطوعي جمعية "اوديسي" للمساعدة في التنظيم.
 
وفي النهاية وزع رئيس الاتحاد جهاد سلامة واعضاء الاتحاد والعضو الفخري المدرب سهيل سعد الكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية على الفائزين والفائزات.
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