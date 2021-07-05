living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدوري المصري.. نجوم يقودون أندية الدرجة الثانية للممتاز

5
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بمساعدة نجوم سابقين بعضهم دوليون، نجحت فرق غير جماهيرية في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، هي فاركو وكوكا كولا والشرقية للدخان، للمرة الأولى في تاريخ الأندية الثلاثة.
 
واستعانت هذه الفرق بلاعبين كبار في السن نسبيا، لعبوا سابقا في الدوري الممتاز، من أجل منح الثقة والخبرات للاعبيها الشباب وخطف بطاقة الصعود للممتاز.
 
وينقسم دوري الدرجة الثانية في مصر إلى 3 مجموعات، بحري والقاهرة والصعيد، وتضم كل مجموعة 16 فريقا، يتأهل الأول إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة.
 
ونجحت الفرق الثلاثة في التأهل بعد منافسة شرسة مع فرق لها خبرة سابقة في التأهل واللعب للممتاز، فتأهل كوكا كولا على حساب الداخلية، فيما صعد فاركو على حساب حرس الحدود الذي توج سابقا بكأس مصر والسوبر المصري، وأخيرا صعد الشرقية للدخان على حساب الألومنيوم صاحب التاريخ الطويل بالدوري الممتاز.
 
فمن هم اللاعبون الكبار أصحاب الخبرات الذين استعانت بهم هذه الفرق، وسبق لهم اللعب في الدوري الممتاز أو منتخب مصر؟
 
استعان فاركو باللاعب شريف أشرف نجم الأهلي والزمالك والجونة والمقاولون والإنتاج الحربي ومنتخب الشباب السابق، الذي خاض تجربة احترافية بنادي هلسنكي الفنلندي.
 
أكد أشرف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن نادي فاركو يمتلك الطموح والاحترافية التي جعلته يستحق التأهل للممتاز، وقال: "الإدارة واللاعبون صدّقوا من اليوم الأول أن الفريق قادر على التأهل للممتاز".
 
وأوضح أشرف، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، أنه عانى من اللعب في الدرجة الثانية، متابعا: "عانيت 4 مواسم من اللعب في الدرجة الثانية مع نادي جدة السعودي، وموسمين في القناة، ثم اللعب مع نادي فاركو الموسم الماضي والصعود للممتاز".
 
أشرف يعتبر أنه حقق الهدف الذي انضم من أجله لفاركو، وهو التأهل للممتاز، حيث قال: "عدت لمكاني الطبيعي، وأستحق التواجد في أكبر الأندية بالدوري الممتاز".
 
واختتم: "أود الاستمرار مع فاركو. تعاقدت مع النادي موسمين وأثبت لنفسي قبل أي شخص آخر أنني أستحق التواجد في مكان متميز".
 
أما كوكا كولا فاستعان بخدمات رضا الويشي مهاجم النادي الأهلي والمقاولون العرب ونادي مصر، والمنتخب الأولمبي السابق.
 
الويشي انضم مؤخرا لنادي كوكاكولا في انتقالات الشتاء يناير الماضي، قادما من نادي زد.
 
وأوضح الويشي في تصريحات لموقع" سكاي نيوز عربية"، أن التأهل إنجاز وحلم سعى له من اليوم الأول بانضمامه للفريق.
 
وأكمل: "سعيد أنني نجحت في المساهمة في تأهل الفريق الثاني للممتاز، بعد قيادة فريق نادي مصر منذ موسمين للتأهل بالممتاز للمرة الأولى في التاريخ، لكن لم يستمر الفريق سوى موسم وحيد وعاد مرة أخرى للدرجة الثانية بسبب نقص الخبرات".
 
وحكى الويشي صاحب الـ36 عاما: "تحدثت مع اللاعبين منذ اليوم الأول لانضمامي للفريق بأننا سنتأهل للممتاز، وبالفعل تفاجأت بمستوى اللاعبين المميز. الجميع لديه الطموح، وطالما وضعت لنفسك هدفا ستصل إليه".
 
كما أثنى الويشي على زملائه بالفريق، مضيفا: "اللاعبون المستبعدون تواجدوا في المدرجات لدعم الفريق في مباراة الصعود أمام الترسانة، وشجعوا اللاعبين مثل الجماهير. الروح في الفريق ممتازة وكلنا على قلب رجل واحد".
 
أما نادي الشرقية للدخان أحدث الوجوه الصاعدة للدوري الممتاز المصري، فاستعان بأحمد تمساح لاعب المنتخب المصري الأول السابق، ونجم سموحة والداخلية سابقا.
 
تمساح الذي يبلغ من العمر 35 عاما، خاض مع المنتخب المصري 25 مباراة دولية منها 6 مباريات بتصفيات كأس العالم 2014، تحت قيادة بوب برادلي المدير الفني الأسبق للفراعنة، وسجل هدفين دوليين.
 
ولعب تمساح أيضا مع فريق سموحة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو صاحب خبرات كبيرة بالدوري المصري.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout