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نجل حسن شحاتة يكشف حقيقة اعتزال "المعلم" التدريب

5
JULY
2021
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تداولت المواقع المصرية أنباءً عن اعتزال المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، حسن شحاتة التدريب، على إثر تصريحات إعلامية لنجله، كريم شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي.
 
 
وكان قد أوضح نجل "المعلم"، كما يطلق الجمهور على حسن شحاتة، أن والده رفض أكثر من عرض لتدريب منتخبات عربية وعلى رأسها المنتخب الليبي، وأنه يفضل خلال الفترة الحالية تولي منصبا إداريا والابتعاد عن ضغوطات عالم التدريب".
 
وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، كشف كريم حسن شحاتة حقيقة اعتزال والده التدريب.
 
ويقول نجل المدرب الكبير إن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ، وفي حالة اعتزال والده التدريب، سيقوم هو بنفسه بالإعلان عن تلك الخطوة.
 
ويضيف: "كل ما أوضحته خلال تصريحاتي الأخيرة يتعلق بالفترة الحالية، وبالفعل والدي لا يرغب حاليًا في تولي أي منصب فني، لكن هذا لا يعني اعتزاله التدريب، وربما تشهد الفترة المقبلة عودته مرة أخرى للمناصب الفنية".
 
وفي ختام تصريحاته، أعرب كريم حسن شحاتة عن تعجبه مما تداولته المواقع المحلية عن اعتزال "حسن شحاتة" التدريب، "لا يمكن الإعلان عن خبر هام مثل هذا دون التأكد منه".
 
جدير بالذكر، أن حسن شحاتة يملك مسيرة حافلة بالبطولات مع المنتخب المصري، خاصةً الإنجاز التاريخي الذي حققه بحصد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010.
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